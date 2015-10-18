احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت بارش در استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و افزود: در این میان شهرستان آببر طارم با ۱۳.۷ میلی متر بیشترین بارش باران را به خود اختصاص داده است.

وی اظهار کرد: شهرستان ماهنشان با ۲.۷ میلی متر کمترین بارش را در این بازه زمانی داشته است.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان گفت: زنجان با ۶.۶ میلی متر بارش، خرمدره ۱۰.۴ میلی متر، قیدار ۹.۸ میلی متر در ۲۴ ساعت گذشته بارش را به خود اختصاص داده اند.

یاغموری به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان زنجان قسمتی ابری بوده و سامانه بارشی که از دیروز وارد استان شده اواخر امروز از استان خارج می شود.

وی به وضعیت دمایی استان زنجان طی چندروز آینده اشاره کردو یادآور شد: دمای زنجان از امروز ۲ درجه گرم می شود.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان به سردترین و گرمترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کردو افزود: ماهنشان گرمترین و قیدار و زنجان با ۸ و ۱۲ درجه سانتیگراد سردترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته بودند.

یاغموری گفت: دیروز ارتفاعات زنجان برف پوش شده بود.