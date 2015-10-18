برنامه های اتحادیه در حوزه استکبارستیزی

به گزارش خبرنگار مهر، حامد علامتی، در نشست خبری امروز صبح رویکرد این اتحادیه را استکبارستیزی دانست و گفت: اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی به عنوان پرچمدار جنبش دانش آموزان وظیفه گفتمان سازی استکبارستیزی را بر عهده دارد.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری و نگرانی ایشان از نفوذ دشمن تصریح کرد: برنامه های کلانی در این حوزه داریم که در طول سال تحصیلی و ۱۳ آبان برگزار می شود.همچنین سلسله برنامه هایی با عنوان «پنجره های نفوذ را بشناسیم»، را نیز داریم.

دبیرکل انجمن های اسلامی دانش آموزان افزود: برنامه «آمریکا بدون روتوش»، بازخوانی تاریخی جهت بصیرت افزایی از جنایات آمریکا علیه مردم آمریکا، علیه مردم جهان و علیه مردم ایران است که اجرا می شود.مجموعه نمایشگاه هایی طراحی شده است که سرفصل های ما برای نمایشگاه شامل " آنهایی که به آمریکا اعتماد کردند و زمین خوردند"، "آنهایی که کوتاه آمدند و فتنه کردند"، "آنهایی که ایستادند و جاودانه شدند" است.

علامتی با بیان اینکه کمپین‌های دانش آموزی با نام "پنجره های نفوذ را بشناسیم" به صورت مجازی ، تشکیل می شود بیان کرد: این کمپین توسط خود دانش آموزان راه اندازی می شود. همچنین؛دانش آموزان انجمن اسلامی در تدارک نامه ای هستند تا به دانش آموزان آمریکایی درباره جنایات ایالات متحده علیه مردم آمریکا و جهان آگاهی دهند.

وی با بیان اینکه کارنامه سیاه جنایات آمریکا در این سال ها علیه کشور ما با سه راهبرد منتشر می شود، گفت: آمریکا مستقیما عامل ظلم و ستم بوده، از ظلم و ستم علیه کشور ما حمایت کرده و در برابر ظلم و ستم علیه کشور ما سکوت کرده است؛ این مجموعه جنایات آمریکا را شامل می شود.

دبیرکل انجمن های اسلامی دانش آموزان تصریح کرد: مجموعه سخنرانی های افراد صاحب نظر درباره مرگ بر استکبار چرا و تا چه وقت و همچنین استکبار در آیات قرآن کریم در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.

وی یکی از برنامه های اتحادیه را روزشمار نابودی رژیم صهیونیسم با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری دانست و بیان کرد: تقویم نابودی ۲۵ ساله رژیم صهیونیستی را در نظر گرفته ایم.

وی خاطر نشان کرد: تعداد ۴۰۰ مبلغ روحانی به مدارس اعزام شده اند تا درباره موضوع استکبارستیزی صحبت کنند و به پرسش ها و شبهات دانش آموزان پاسخ دهند.

علامتی درباره برنامه های ماه محرم نیز گفت: دسته جات با شرایط بومی و منطقه ای انجام می شود و هیئت دانش آموزی انصارالمهدی(عج) نیز به صورت شهری و مدرسه ای عزاداری می کنند.

وی ادامه داد: ماموریت ما جریان سازی است و برنامه ها متناسب با ذائقه دانش آموزان طراحی می شود که بخش های مختلفی دارد و رویکرد فعالیت های ما تربیت حماسه ای در پسران و الگوی تعالی دختران است.

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان بیان کرد: با توجه به شرایط منطقه، بین الملل و داخلی برنامه های فرهنگ سیاسی را ترسیم کرده ایم البته برنامه های ما به معنای حزب و جناح نیست بلکه به دانش آموزان آگاهی می دهیم.

وی افزود: باید موقعیت‌شناس باشیم و در عین حال برنامه‌ها را متناسب با ذائقه دانش‌آموزان طراحی کنیم. همچنین در تمام زمینه‌ها برنامه‌های مختلفی داریم.

علامتی تصریح کرد: برنامه‌های سیاسی به معنای آگاهی سیاسی و بصیرت‌افزایی است. امروزه مسئولان کشور به نفوذ فرهنگی دشمن هشدار می‌دهند بنابراین باید در این حوزه وارد شویم که برنامه‌های مختلف در حوزه سبک زندگی اسلامی، اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های فرهنگی با رویکرد استکبارستیزی خواهد بود.