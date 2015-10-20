به گزارش خبرنگار مهر، با برگزاری دیدارهای هفته هشتم، حدود یک سوم لیگ پانزدهم هم به پایان رسید، مسابقاتی که آغازش تفاوتی بزرگ با ادوار گذشته این جام داشت و آنهم قعرنشین بودن تیم‌هایی که مدعی قهرمانی یا آسیایی شدن هستند.

از هفته سوم این مسابقات پرسپولیس به قعر جدول چسبید و از هفته پنجم به بعد نفت تهران و فولاد خوزستان هم به سرخپوشان پایتخت ملحق شدند تا سه تیم مدعی، در رتبه فانوس بدستان قرار بگیرند. البته پرسپولیس و تاحدودی نفت تهران به وضعیت خود در جدول سروسامان دادند اما فولاد خوزستان به خاطر چهار باخت متوالی در پایان یک سوم لیگ قعرنشین شد.

فولادی‌ها درحالی روزهای خوبی را از نظر مدیریتی و فنی سپری نمی‌کنند که خیلی‌ها امیدوار بودند با توجه به حضور علیرضا اژدری‌زاده به عنوان مدیرعامل جدید و تمدید قرارداد دراگان اسکوچیچ، این تیم در لیگ پانزدهم، ناکامی‌هایش در لیگ چهاردهم را جبران کند.

این اتفاق اما رخ نداد و از دست دادن ستاره‌های سرباز و جذب نشدن بازیکنان تاثیرگذار و عملکرد نه چندان رضایت‌بخش مدیریت و کادرفنی، این تیم اهوازی را به قعرنشین لیگ مبدل کرده است تا تاریخ برای اهوازی‌ها در آستانه تکرار قرار بگیرد.

از قهرمانی تا سقوط

تیم جوان فولاد در چهارمین دوره لیگ برتر که اکثر آنها ملی‌پوش بودند، با هدایت ملادن فرانچیچ قهرمان لیگ برتر شد. آنها درحالی به این عنوان دست یافتند که ۱۹ بازی از ۳۰ بازی خود را با برتری پشت سرگذاشته و رکوردی جالب را از خود برجای گذاشتند.

آن تیم که ایمان مبعلی، ابراهیم میرزاپور، پژمان منتظری، جلال کاملی‌مفرد، سیدمحمد علوی، حسین کعبی و ... در آن بازی می‌کردند، با کسب 2/13 امتیاز در هر بازی، بهترین عنوان قهرمانی از نظر امتیاز را در 14 دوره گذشته لیگ از خود برجای گذاشتند، موفقیتی که خیلی زود جایش را به ناکامی داد.

فولاد آن زمان به دلیل نداشتن ورزشگاه مناسب، بازی‌هایش در لیگ قهرمانان آسیا را در ورزشگاه پاس تهران یعنی دستگردی تهران برگزار کرد و با کسب یک پیروزی، یک تساوی، 4 شکست و قعرنشین شدن در گروه خود، وداع تلخی با جام قهرمانی داشت.

مشکلات مالی و مدیریتی باعث کوچ ستاره‌های فولاد به تیم‌های داخلی و خارجی شد تا با ادامه روند ناکامی‌ها، این تیم در لیگ پنجم در رتبه هشتم و در لیگ ششم، با قرار گرفتن در رتبه پانزدهم به دسته اول سقوط کند. هرچند فصل بعد از آن، فولادی‌ها با ناکامی در پلی‌آف دسته اول در آستانه غیبت در لیگ هشتم قرار داشتند اما با خرید سهمیه سپاهان نوین، دوباره به لیگ برتر بازگشتند.

دومین قهرمانی و دوران نزول

حل مشکلات مدیریتی و مالی باعث ثبات دوباره فولاد در لیگ برتر فوتبال ایران شد. آنها دوباره دست به جوانگرایی زدند و در نهایت با هدایت حسین فرکی توانستند جام قهرمانی را در پایان لیگ سیزدهم بالای سر ببرند؛ موفقیتی که ماحصل کار جمعی مدیریتی و فنی و تکیه بر جوانانی بود که این تیم را دوباره در صدر فوتبال ایران قرار دادند.

در این بین نقش ستاره‌های جوانی از جمله بختیار رحمانی، سروش رفیعی، شهاب کرمی، ساسان انصاری، مهرداد جماعتی و احمد عبدالله‌زاده، نفرات باتجربه‌ای به نام‌های عبدالله کرمی، اسماعیل شریفات، مهدی نوری، علیرضا سلیمی، فرزاد حاتمی، لوسیانو پریرا و چاوز رودریگز و نفراتی همچون ایوب والی، مهدی بدرلو، امید خالدی و ایوب کلانتری در قهرمانی فولاد کاملا مشخص بود.

این قهرمانی اما خیلی زود تحت تاثیر یکی از پرونده‌های جنجالی فوتبال ایران قرار گرفت و آنهم باطل شدن کارت معافیت و پایان خدمت بسیاری از ستاره‌های جوان فولاد و فوتبال ایران. کنار رفتن ستاره‌های جوان و از دست دادن مهره‌های کلیدی باعث آغاز دوران افت فولاد در آسیا و ایران شد، تا جائیکه این تیم در پایان لیگ چهارم، پنجم شد و از رسیدن به آسیا محروم.

همچنین سیف‌الله دهکردی مدیرعامل بی‌حاشیه و موفق فولاد که نام پسرش هم در پرونده سربازی فراری‌ها دیده می‌شد، پس از این نتایج کنار رفت تا علیرضا اژدری‌زاده که فولادنوین اهواز را لیگ برتری کرده بود، جانشین او شود.

تمام این اتفاقات اما به نزول دوباره فولاد خوزستان منجر شد. انگار تاریخ دوباره برای این تیم در حال تکرار است؛ یعنی این تیم دو سال بعد از قهرمانی در لیگ برتر به دسته اول سقوط می‌کند. آیا این اتفاق تلخ در این فصل هم برای قعرنشین فعلی لیگ رخ می‌دهد یا در ادامه مسابقات، نوش داروی مسئولان این باشگاه مانع از رفتنش به دسته پائین‌تر می‌شود.