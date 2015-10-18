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۲۶ مهر ۱۳۹۴، ۱۲:۰۲

ششم محرم برگزار می شود

سوگواره «احلی من العسل» با حضور ۲ هزار دانش آموز در يزد

سوگواره «احلی من العسل» با حضور ۲ هزار دانش آموز در يزد

يزدـ رئيس اداره قرآن، عترت و نماز اداره كل آموزش و پرورش استان يزد از برگزاري سوگواره احلي من العسل با حضور دو هزار دانش آموز در يزد خبر داد.

محسن گلستاني فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این سوگواره با حضور ۲ هزار دانش آموز مقطع متوسطه دوره اول در قالب ۴۰ هیئت دانش آموزی در استان برگزار می شود.

وي خاطرنشان كرد: این همایش با هدف آشنایی نسل جوان با زندگینامه شهدای جوان کربلا و هدایت احساسات پاک جوانان و نوجوانان به فضیلت های نیک و پسندیده برگزار می شود.

گستاني فر ادامه داد: این سوگواره همزمان با سراسر کشور در روز سه شنبه ۲۸ مهر ماه مصادف با (ششم محرم الحرام) به صورت همزمان رأس ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح در مدارس و میعادگاه‌های سراسر استان با اجرای برنامه هماهنگ مدیحه سرایی در سوگ سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران با وفای ايشان برگزار می ‌شود.

وي تصریح کرد: این گردهمایی در شهر یزد به صورت متمرکز بین نواحی یک و دو در قالب دسته ها و هیئت های عزاداری دانش آموزی و در سوگ قاسم ابن الحسن، فرزند بزرگ امام حسن مجتبی (ع) در حسینیه آقا واقع در خیابان انقلاب برگزار خواهد شد.
 

کد مطلب 2943540

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