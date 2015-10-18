باد و باران پروژه های نیمه تمام ورزشی را حیف و میل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی الرضا ثروتی درباره وضعیت عمرانی حوزه انتخابیه خود در موضوع ورزش، گفت: ساخت پروژه های متعددی در قالب ورزشی در بجنورد از سال‌ها قبل آغاز شده است اما به دلیل نبود بودجه یا در همان مراحل اولیه باقی مانده و یا در مراحل پایانی متوقف شده است.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این نبود بودجه باعث شده است باقیمانده پروژه ها نیز به مرور زمان در اثر قرار گرفتن در معرض باد و باران و آفتاب از بین برود و همان بودجه که در گذشته صرف آن شده نیز حیف و میل شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در پایان در گفتگو با خانه ملت خانه ملت خاطرنشان کرد: اخیرا مجلس در جلسات پایانی خود مصوبه‌ای داشته مبنی بر اینکه ۳ درصد از اعتبارات عمومی دولت به مناطق کمتر توسعه یافته اختصاص یابد تا پروژه های مذهبی، ورزشی و فرهنگی به اتمام برسد از این رو انتظار داریم دولت به خصوص وزارت ورزش و جوانان نیز با مدیریت صحیح مالی نسبت به اجرا و اتمام پروژه های ورزشی اقدامات لازم را مبذول دارد.