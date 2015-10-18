دونده گیلانی مقام سوم مسابقات قهرمانی جوانان کشور را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هیات دو میدانی گیلان، رسام امینی راد دونده رضوانشهری تیم دو میدانی گیلان با ثبت زمان ۳۴ دقیقه و ۳۳ ثانیه و ۸۹ صدم ثانیه در رشته ۱۰ هزار متر، به مقام سوم مسابقات قهرمانی جوانان کشور دست یافت.

بر اساس این گزارش در این دوره از مسابقات که به میزبانی تهران و در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب این شهر برگزار شد، نمایندگان همدان و تهران نیز به مقام های اول و دوم رسیدند.

همچنین در رده بندی گروهی نیز استان های کرمانشاه با کسب ۳۶ امتیاز، گلستان ۳۵ امتیاز و لرستان ۳۲ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.