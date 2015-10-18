فقدان تیم های لیگی در البرز استعدادها را سرگردان کرده است

عبدالعلی پیرمحمدی در گفتگو با مهر اظهار کرد: متاسفانه به دلیل عدم حمایت حامیان مالی و فقدان باشگاه های قوی در البرز تیمی از این استان فرصت حضور در لیگ های کشور را پیدا نمی کند.

وی افزود: این موضوع موجب شده است بسیاری از بازیکنان مستعد البری فرصت و مجال لازم را برای بروز استعداد های خود نداشته باشند و به نوعی دچار سرگردانی شوند.

وی با بیان اینکه برای برون رفت از این مشکل رایزنی های زیادی را را با واحدهای تولیدی ومسئولان استان داشته ایم، گفت: متاسفانه این مکاتبات و رایزنی ها به نتیجه نرسیده است و البرز در هیچ کدام از لیگ ای کشور اعم از برتر، یک و زیر گروه تیمی ندارد.

رییس هیئت والیبال استان البرز از مکاتبات این هیئت برای ورود شهرداری کرج به عرصه تیمداری در والیبال خبرداد و گفت: از طریق بهنام محمودی از پیشکسوتان والیبال که در عضویت شورای شهر کرج است درخواستی را برای دریافت بودجه ای جهت تشکیل تیم و حضور در لیگ یک کشور داده ایم که امیدوارم محقق شود.

پیرمحمدی تصریح کرد: در صورت موافقت اعضای شورای شهر کرج با این درخواست تیمی متشکل از بازیکنان البرزی برای فصل جدید لیگ دسته اول کشور راه اندازی می شود.

وی به راه اندازی لیگ نوجوانان و جوانان استان اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار و با هدف ایجاد انگیزه در این رده های سنی لیگ استانی راه اندازی شده است و امیدوارم این اقدام فضایی مناسب برای رقابت و کسب تجربه آینده سازان والیبال کشور ایجاد کند.