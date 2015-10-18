به گزارش خبرگزاری مهر، صوت پیش رو بخشی از کلاس حجت الاسلام دکتر حسین سوزنچی با موضوع تبیین اندیشههای استاد شهید مرتضی مطهری است ؛ که به همت موسسه علمی فرهنگی سدید پس از ویرایش در اختیار علاقهمندان قرار مى گیرد. عنوان این جلسه «خدا در زندگی انسان» است که سومین نشست از سلسله نشستهای تبیین اندیشههای استاد شهید مرتضی مطهری (روایت مطهر) میباشد و همچنان نیز در حال برگزاریست. در این نشستها حجت الاسلام سوزنچی بر اساس کتب طرح بینش مطهر به ایراد سخنرانی میپردازد.
در ضمن نسخه کامل فیلم و صوت این جلسات توسط موسسه علمی فرهنگی سدید در حال انتشار است.
در گزیده صوت پیشرو حجتالسلام دکتر سوزنچی به تبیین «نحوه تأثیر اعتقاد به خدا در زندگی انسان» میپردازد. در اندیشه شهید مطهری اعتقاد به خداوند در دو حوزه فردی و اجتماعی انسان اثرگذار میباشد. این اثر گذاری در زندگی فردی، منجر به سلامت روانی میگردد و در زندگی اجتماعی، مبنای ایجاد انقلاب اجتماعی موفق است.
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