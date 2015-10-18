بندرترکمن پایلوت سرشماری نفوس و مسکن در گلستان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیشقدم، پیش از ظهر یکشنبه،در نشست خبری با رسانه ها، از سرشماری سرشماری آزمایشی عمومی نفوس و مسکن در گلستان خبرداد و گفت: این سرشماری از ۲۱ آبان تا ۴ آذر ماه امسال به دو صورت اینترنتی و حضوری انجام می شود.

وی افزود: سرشماری آزمایشی نفوس و مسکن در پنج نقطه از کشور انجام می شود که بندرترکمن در استان گلستان یکی از این مناطق است.

وی بیان کرد: در روش اینترنتی خود افراد اطلاعات خود را در سایت وارد کرده و با دریافت کد سرشماری را انجام دهند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان هدف اصلی این سرشماری آزمایشی را شناخت مشکلات اجتماعی، فنی و اجرایی و پیدا کردن نقاط ضعف در سرشماری اصلی عنوان کرد و گفت: این اطلاعات کاملا محرمانه بوده و هیچ سازمان و یا نهادی جز سازمان آمار کشور به آن دسترسی ندارد.

وی تاکید کرد: حتی سیستم قضایی کشور نیز نمی تواند بر اساس اصل هفتم قانون سازمان آمار کشور به این اطلاعات دسترسی داشته باشد.

وی تصریح کرد: اهمیت سرشماری ایجاب می کند که فرد پاسخگو اطلاعاتی مانند نام و نام خانوادگی، کدملی، تابعیت، کدپستی، جنس، تاریخ تولد و سن، مذهب، دین، وضع تحصیلات، اقامت و وضع همه افراد خانواده را در دست داشته باشد.

پیشقدم افزود: مردم می توانند با مراجعه به سایتwww.sarshomari۹۴.ir اطلاعات خود را وارد کرده و در این سرشماری آزمایشی شرکت کنند.