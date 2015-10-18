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۲۶ مهر ۱۳۹۴، ۱۳:۱۶

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی قم به مهر خبر داد:

حوادث ترافیکی ۴۸ ساعت گذشته قم ۲۴ مجروح و یک کشته برجای گذاشت

حوادث ترافیکی ۴۸ ساعت گذشته قم ۲۴ مجروح و یک کشته برجای گذاشت

قم - رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان قم از مجروح شدن ۲۴ نفر و فوت یک نفر در حوادث ترافیکی ۴۸ ساعت گذشته قم خبر داد.

محمدرضا حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حوادث شاخص دو روز گذشته در قم گفت: برخورد شدید وانت با خودروی تیبا در جاده جعفریه ۹ مجروح برجای گذاشت که ۲ مجروح بدحال با بالگرد اورژانس و هفت مجروح توسط سه آمبولانس زمینی به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شدند و ۲ مجروح نیز مادر باردار هشت و ۲ ماهه بودند.

وی گفت: برخورد کامیون، رانا و پراید در محور جعفریه  نیز ۶ مجروح برجای گذاشت که سه دستگاه آمبولانس اورژانس جهت انتقال مجروحان به مرکز شهید بهشتی اعزام شدند.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان قم عنوان کرد:‌ روز گذشته واژگونی مینی بوس در جاده اراک روبروی نیروگاه حرارتی هشت مجروح برجای گذاشت که چهار آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شدند و مجروحان را به مراکز درمانی انتقال دادند.

وی ادامه داد: در حادثه ای دیگر روز گذشته تصادف شدید کامیون و وانت در محور گازران منجر به فوت یک نفر شد.

حسنی بیان کرد: صبح امروز بالگرد اورژانس ۱۱۵ در یکصد و پنجاهمین پرواز خود یک مجروح بسیار بدحال ناشی از برخورد کامیون با عابر در محور ساوه به سلفچگان را به مرکز شهید بهشتی انتقال داد.

وی ادامه داد: با انتقال این مجروح ۳۳۳ مجروح و بیمار بدحال توسط بالگرد اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی منتقل شدند.

کد مطلب 2943611

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