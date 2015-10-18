سطح زیر کشت برنج در «دره شهر» ۶۰ درصد کاهش یافت

علی غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به مشکلات کم آبی در استان ایلام و شهرستان دره شهر و همچنین تغییر الگوی کشت به سوی محصولات کم آب، سطح زیر کشت برنج در شهرستان ۶۰ درصد کاهش یافته است.

وی بیان داشت: در سال جاری ۴۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان به کشت برنج اختصاص یافته که از این میزان یک هزار و ۶۰۰ تن شلتوک و یک هزار تن برنج برداشت می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر عنوان کرد: در سطح شهرستان دره شهر بیش از ۷۵۰ نفر در مزارع برنج مشغول به کار هستند که ارزش کل این محصول در شهرستان بیش از ۵۰۰ میلیون تومان است.

غلامی اضافه کرد: شهرستان دره شهر به دلیل قرار گرفتن در کنار رودخانه سیمره یکی از قطب های اصلی تولید محصولات کشاورزی در استان ایلام است.