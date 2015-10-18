بازدید میدانی از واحدهای تولیدی البرز ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان البرز با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی پیش از ظهر امروز، یکشنبه برگزار شد.

عباداله کامکار، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با تاکید بر همکاری بیمه تامین اجتماعی و بانک ها با تولید کنندگان، اظهار کرد: با ارائه تسهیلات با شرایط مطلوب می توانیم از بحران اقتصادی عبور کنیم البته این بدان معنا نیست که بیمه تامین اجتماعی بانک ها از حقوق خود بگذرند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه باید طرح های ویژه ای برای رفع موانع تولیدی در استان ارائه شود، گفت: باید از وضعیت و روند واحدهای تولیدی در استان البرز بازدید میدانی صورت گیرد.

کامکار با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور، گفت: همه دستگاه های اجرایی با هماهنگی هر چه بیشتر باد در مسیر مرتفع شدن موانع گام بردارند.

به گفته سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری البرز بخش اعظمی از صنایع و مراکز تولیدی کشور در استان البرز مستقر هستند به همین منظور باید برای رفع موانع بر سر راه تولید از این ظرفیت ها استفاده مطلوبی شود.

در این جلسه موانع چهار واحد تولیدی استان مورد بررسی قرار گرفت و کامکار در این خصوص گفت: برای رفع کردن مشکلات اقتصادی هماهنگی و همراهی مسئولان و مدیران سایر دستگاه های اجرایی ضروری است.

وی در پایان بیان کرد: اگر کارخانه ای با ۲۰ درصد ظرفیت فعالیت کند بهتر از آن است که بر اثر عدم همراهی و همکاری دستگاه های اجرایی تعطیل شود چرا که رویکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان البرز همان رویکرد دولت یعنی حمایت و پیشتیبانی از تولید کننده و سرمایه گذار است.

در این نشست مباحثی از قبیل تقسط بدهی واحدهای تولیدی از سوی بانک ها، بخشودگی جرایم در صورت عمل به تعهدات، همراهی بانک ها برای درخواست تسهیلات سرمایه در گردش، مساعدت اداره تامین اجتماعی در خصوص دریافت لیست بیمه یکی از واحدای تولیدی استان مورد بررسی قرار گرفت.