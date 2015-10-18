به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی ظهر یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی لرستان با اشاره به اینکه فرهنگ ما فرهنگ حسینی است و از این رو شناخت امام حسین(ع) و معرفت نسبت به ایشان در تقویت فرهنگ عمومی بسیار موثر است، اظهار داشت: ضمانت تقویت فرهنگ عمومی در جامعه به واسطه معرفت نسبت به امام حسین(ع) محقق می شود.

وی با بیان اینکه اگر در فرهنگ عمومی صحبت از نیکی و خیر و یا عزت بخشی به جامعه می شود باید این موضوعات را در شخصیت امام حسین(ع) که امام نیکی ها و عزت بخشی است جستجو کنیم، تصریح کرد: امام حسین(ع) امام علم است و در خانه علم پرورش یافته است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه شخصیت امام حسین(ع) از سه ضلع نبوی، علوی و فاطمی شکل گرفته است، افزود: فرهنگ عمومی، فرهنگ ارزش ها در برابر ضد ارزش ها بوده همانگونه که قیام امام حسین(ع) قیام ارزش ها در برابر ضد ارزش ها است.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه از نظر اسلام فرهنگ عمومی ارزش دارد که بر محور ولایت باشد، اظهار داشت: فرهنگ بر پایه ولایت استوار است.

وی با بیان اینکه آنچه توسط امام حسین (ع) در عاشورا اتفاق افتاد قوی ترین فرهنگ عمومی در دنیا است، تصریح کرد: فرهنگ عاشورا، فرهنگی ماندگار، سازنده، تعالی بخش و باعث رشد است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد‌ ‌‌با تاکید بر اینکه لرستان از این فرهنگ عاشورایی بهره گرفته است، افزود: فرزندان استان لرستان تربیت یافته فرهنگ عاشورایی هستند.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه آنچه که ماندگار است و اصالت دارد فرهنگ عاشورایی است، گفت: فرهنگ عاشورا بصیرت ایجاد می کند.

وی با بیان اینکه فرهنگ عاشورا فرهنگ ولایت بوده و مردم لرستان نیز با بهره گیری از این فرهنگ ولایتمدار هستند، تصریح کرد: فرهنگ عاشورا فرهنگ عزتمندی و استقامت است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد‌ با تاکید بر اینکه سرمایه های عظیمی از فرهنگ عمومی در لرستان و کشور داریم، افزود: دشمن بیکار ننشسته و به دنبال کمرنگ جلوه دادن ارزش ها است.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه وظیفه ما این است که سیرت ارزش ها را حفظ کنیم، گفت: باید اثرگذاری فرهنگ عمومی را افزایش دهیم چراکه فرهنگ با زندگی مردم آمیخته است و از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه باید عزاداری ها را هدفمند کرده و اهداف قیام عاشورا به خوبی تبیین شود، تصریح کرد: باید تاثیر گذاری فرهنگ صحیح را بیشتر کرده و از سوی دیگر فرهنگ های غلط را آسیب شناسی کنیم.