به گزارش خبرگزاری مهر، بازیکنان و کادر فنی تیم والیبال نوجوانان ایران که سال گذشته با نام ارتعاشات صنعتی ایران در لیگ برتر شرکت کرده بودند، امسال به دلیل عدم اجرای تعهدات این باشگاه و انصراف این تیم با پیدا کردن حامی مالی به نام مهرام تمرینات خود را از ۲۴ شهریور با دعوت محمد وکیلی آغاز کردند اما با توجه به عدم کناره گیری نماینده زاهدان از لیگ برتر تیم مهرام نتوانست در جمع ۱۲ تیم این رقابتها جای گیرد.

با توجه به عدم برگزاری مسابقات جوانان آسیا در سال آینده و نبود رویدادی مهم تا یک سال و نیم آینده موجب نگرانی و سوالاتی برای اعضای تیم نوجوانان شد تا اینکه رئیس فدراسیون والیبال امروز در نشست با اعضای این تیم به سوالات پاسخ گفت و قول مساعدت جهت برطرف شدن نگرانی‌های این تیم را داد.

محمدرضا داورزنی با تاکید بر اینکه هدف فدراسیون از حضور تیم والیبال نوجوانان در لیگ برتر حفظ آمادگی و هماهنگی تیمی بازیکنان این تیم است، گفت: هر چند امکان حضور در لیگ برتر امسال برای شما فراهم نشد، اما به دنبال حامی مالی خوب هستیم تا در صورت امکان شرایط حضور در لیگ دسته یک را برای تیم نوجوانان فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه سال آینده مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا نداریم زیرا بر اساس برنامه ریزی جدید در سال برگزاری المپیک دیگر این رقابتها برگزار نمی‌شود، گفت: سعی می کنیم با یک برنامه ریزی خوب شرایط را برای حفظ آمادگی بدنی شما مهیا کنیم. در صورت امکان کمک می کنیم تا در تیم‌های لیگ برتری حضور یابید و یا تلاش خواهیم کرد با جذب یک حامی مالی خوب در لیگ دسته یک شرکت کنید.

در ادامه این نشست بازیکنان ملی‌پوش نوجوان دیدگاه‌ها و نظرات خود را برای بهتر شدن وضعیت این تیم با رییس فدراسیون والیبال درمیان گذاشتند. یکی از دغدغه های بازیکنان پرداخت نشدن حق الزحمه سال گذشته آنان در تیم ارتعاشات بود که رییس فدراسیون دستورات لازم برای پیگیری این موضوع را صادر کرد.

تیم والیبال نوجوانان ایران در سال ۱۳۹۳ بدون واگذاری حتی یک ست قهرمان آسیا شد و در سال ۱۳۹۴ به عنوان قهرمان آسیا در رقابتهای جهانی آرژانتین شرکت کرد و موفق به کسب عنوان سومی این مسابقات شد.