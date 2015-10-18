معوقات خرید گندم کشاورزان خراسان رضوی پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حسن پور ظهر یکشنبه در نشستی خبری اظهار کرد: تاکنون بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان وجوه خرید گندم به کشاورزان استان پرداخت شده است و کمتر از یک درصد آن که مبلغ ۴ میلیارد ریال است تا پایان هفته پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه پنج با اشاره به اینکه قیمت خرید گندم از طرف دولت سه ماه پیش از برداشت گندم اعلام می شود که در سال گذشته قیمت یک هزار و 115تومان برای هر کیلو گندم اعلام شد، تصریح کرد: میانگین خرید گندم در سطح استان قیمت ۱۱۶۵ تومان است که از قیمت متوسط نیز بیشتر است.

وی تصریح کرد: در استان خراسان بزرگ ۳۷ کارخانه آرد با ظرفیت تولید ۲۱۰ هزار تن و ظرفیت ذخیره سازی بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن وجود دارد.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۵ گفت: در سال های اخیر و پس از تولید بیشتر گندم نیازمند امکانات ذخیره سازی بودیم که نهضت سیلوسازی ایجاد شد و بخش خصوصی با ورود خود سیلوهای بسیار زیادی در سطح کشور ایجاد کرد که هفت سیلو از این نهضت در خراسان رضوی ساخته شد.

وی با اشاره به وجود ۲۱۵ انبار گندم در سطح مختلف استان افزود: انبار مکانیزه ای در سبزوار در حال ساخت است که تاکنون بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و امیدواریم تا پایان سال جاری و با همکاری معاونت عمرانی استانداری خراسان رضوی این پروژه به اتمام رسد.

وی بیان کرد: در سطح خراسان رضوی کار خرید گندم از اواخر اردیبهشت ماه آغاز می شود که براساس اقلیم مختلف بخش های مختلف استان ابتدا گندم از شهرستان های گناباد، مه ولات و بجستان خریداری می شود و در در نهایت از شهرستان های قوچان و درگز این خریداری صورت می پذیرد.

وی با بیان اینکه در سال جاری براساس پیش بینی سازمان جهاد کشاورزی بیش از ۶۰۰ هزار تن تولید گندم و ۴۰۸هزار تن مازاد بر نیاز کشاورز در استان خریداری شود، ابراز کرد: در حال حاضر خرید تضمینی گندم در سطح استان خراسان بزرگ ۶۳۰ هزار تن بود که این مطلب رشد ۶۸ درصدی را نشان می دهد که از این مقدار ۴۷۱ هزار تن مربوط به خراسان رضوی، ۱۳۸ هزار تن مربوط به خراسان شمالی و ۲۱ هزار تن مربوط به خراسان جنوبی است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۵ رتبه خراسان رضوی را در بحث خرید گندم رتبه هفتم کشوری دانست و گفت: خوزستان رتبه اول، گلستان رتبه دوم، فارس رتبه سوم، کردستان رتبه چهارم، اردبیل رتبه پنجم، آذربایجان غربی رتبه ششم و خراسان رضوی رتبه هفتم خرید گندم را در سطح کشور دارند.

وی با بیان اینکه از تمام شهرستان های استان خرید گندم انجام می شود، تاکید کرد: در سطح استان نیز تربت جام با بیش از ۶۲ هزار تن، چناران با ۴۴ هزار تن، فریمان با ۴۱ هزار تن و مشهد با رتبه ۴۰ هزار تن به ترتیب رتبه های اول تا چهارم خرید گندم را به خود اختصاص داده اند.

وی با اشاره به تعداد نانوایی های سطح خراسان بزرگ بیان کرد: در خراسان رضوی بیش از ۵ هزار و ۲۸۴ نانوایی، خراسان شمالی یک هزار و ۲۱۲ نانوایی و خراسان جنوبی ۷۴۴ نانوایی مشغول به فعالیت است.

حسن پور با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر آزاد سازی ۲۰ درصد سهمیه آرد نانوایان خاطرنشان کرد: پس از اجرای این طرح در استان شاهد بیش از ۹ هزار تن صرفه جویی در توزیع گندم به صورت ماهیانه بودیم.

وی اشاره ای به سامانه توزیع گندم و آرد داشت و افزود: این سامانه به منظور یکسان‌سازی توزیع آرد در سطح استان راه اندازی شده است که از طریق آن وضعیت تولید، توزیع، حمل آرد از کارخانه به نانوایی ها، مقدار آرد موجود در نانوایی ها از مرکز کنترل می شود و همچنین نانوا از طریق این سامانه می تواند با خرید اینترنتی آرد به راحتی آرد مورد نیاز خود را در اختیار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه پنج به عنوان بخشی از عوامل سیاستگذاری در خرید تضمینی گندم مشغول است و در بحث کیفیت و کنترل نان دخیل نیست، تاکید کرد: کنترل و نظارت بر کیفیت نان برعهده سازمان صنعت، معدن و تجارت و معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه پنج خاطرنشان کرد: در ایام خاص سال همچون ایام محرم و صفر و شهادت و ولادت امام رضا(ع) به ویژه برای حدود ۶۰ نانوایی اطراف حرم مطهر رضوی به دلیل حضور زائران در این مکان ها برنامه ریزی های خاصی به منظور افزایش سهمیه آرد آن ها صورت می گیرد.

وی با اشاره به بافت فرسوده واحدهای نانوایی اطراف حرم امام رضا(ع) ادامه داد: به منظور رفاه حال زائران در اطراف حرم مطهر رضوی نیازمند دریافت مجوز راه اندازی ۱۰ شعبه ویژه و مجتمع نانوایی هستیم که امیدواریم در این خصوص شهرداری منطقه ثامن همکاری های لازم را با ما داشته باشد.

نان تیره رنگ سالم ترین نان است

همچنین در ادامه این جلسه وحید رضا فریدونی، معاون بازرگانی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۵ بالارفتن تعداد پخت را در یک واحد نانوایی از دلایل پایین آمدن کیفیت نان دانست و افزود: اولین شاخصه در کیفیت نان میزان سبوس آن است که نان های تیره دارای سبوس بیشتر و سالم تر هستند.

وی با اشاره به اینکه نان سنگگ که نان ملی ماست با آرد حداکثر ۱۲ درصد میزان سبوس‌گیری نانی با کیفیت است گفت: تصور غلط مردم اینست که نان تیره را نانی نامرغوب می دانند به همین دلیل میزان سبوس آردها به میزان زیاد گرفته می شود.

فریدونی تاکید کرد: مصرف کم سبوس در سبد خانوارها مشکلاتی همچون کوتاهی قد، کم شدن حافظه، خشک شدن زود نان، بالا رفتن ضایعات نان می شود که به اقتصاد خانواده نیز آسیب می رساند.

وی ادامه داد: رسانه ها و دانشگاه علوم پزشکی در امر فرهنگ استفاده از نان سبوس دار می توانند مهم ترین نقش را داشته باشند و مردم را به استفاده از نان های سبوس دار و یا به اصطلاح نان های تیره رنگ تشویق کنند.