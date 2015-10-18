انتصاب جدید در دانشگاه چمران اهواز/ نشان سمت جدید گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رعایایی اردکانی که از ابتدای انتصاب در زمان روی کارآمدن دولت جدید تاکنون به‌عنوان سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز فعالیت می کند و هنوز حکم ریاست خود را دریافت نکرده است، امروز دست به چند تغییر در ترکیب مدیران این دانشگاه زد.

بر همین اساس، با صدور حکمی از سوی محمد رعایایی اردکانی، دکتر عبدالرحیم هوشمند عضو هیئت‌علمی دانشکده علوم آب به سمت معاون فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه منصوب شد و جانشین خسرو نشان داد.

در حکم انتصاب هوشمند آمده است: با توجه به‌مراتب تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی، به استناد ماده ۵ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری مصوب شش‌صد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌موجب این ابلاغ و با حفظ سمت آموزشی به مدت دو سال به سمت معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه منصوب می شود. امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال بتوانید در تحقق اهداف دولت تدبیر و امید در بخش آموزش عالی، گام‌های مؤثری بردارید.

پیش‌ از این دکتر خسرو نشان عضو هیئت‌علمی دانشکده الهیات و معارف، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز را بر عهده داشت که وی از سوی محمد رعایایی اردکانی به سمت مسئول راه‌اندازی دانشکده هنر آبادان و پیگیری تأسیس دانشگاه جامع هنر خوزستان منصوب کرد.

این در حالی است که این روزها انتصاب خسرو نشان به سمت مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان خوزستان به‌شدت نقل محافل شده است.

از سوی دیگر، با صدور حکمی از رعایایی اردکانی، دکتر امین یاقوتیان عضو هیئت‌علمی دانشکده مهندسی، به سمت مدیر گروه مکانیک دانشکده مهندسی منصوب شد.

در حکم انتصاب یاقوتیان آمده است: با توجه به‌مراتب تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی، به استناد ماده ۸ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری مصوب شش‌صد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌موجب این ابلاغ و با حفظ سمت آموزشی به مدت دو سال به سمت مدیر گروه مکانیک دانشکده مهندسی منصوب می‌ شود. امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال بتوانید در تحقق اهداف دولت تدبیر و امید در بخش آموزش عالی، گام‌های مؤثری بردارید.

پیش از این دکتر علی حاج نایب عضو هیئت‌علمی دانشکده مهندسی این مسئولیت را بر عهده داشت.