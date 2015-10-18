به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نماینده ویژه رئیس جمهور در امر پاکسازی میادین مین و مواد منفجره در پایان چهارمین جلسه شورای عالی پاکسازی میادین مین و مواد منفجره طی سخنانی با اشاره به کارنامه موفق مرکز مین زدایی کشور که با همکاری نیروهای مسلح و دستگاههای اجرایی کشوری تحققیافته است؛ پاکسازی موردی مناطق احتمالی آلوده باقیمانده، پاکسازی ویژه مثل کف رودخانهها و آبگیرها و پاکسازی نیمه عمیق و عمیق برخی مناطق نیازمند کاربری خاص دستگاههای اجرایی را از اولویتها و برنامههای آتی مرکز مین زدایی کشور اعلام کرد.
وی افزود: از مجموع چهار میلیون و دویست هزار هکتار اراضی آلوده به مین و مواد منفجره در استانهای مرزی خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی، باهمت بلند و تلاش خستگی ناپذیر نیروهای مسلح و شرکتهای پیمانکار طرف قرارداد با مرکز مین زدایی کشور بیش از ۹۹% این اراضی مورد پاکسازی عمومی قرار گرفته است.
نماینده ویژه رئیس جمهور در امر پاکسازی میادین مین و مواد منفجره با اشاره به دوره سه گانه پاکسازی در کشور گفت: از سال ۱۳۸۲ که مسئولیت مرکز مین زدایی کشور به وزارت دفاع واگذارشده تا پایان سال ۱۳۹۳ با بسیج امکانات و همکاریهای خوب میان دستگاهی که صورت گرفته بیش از یک میلیون و پانصدو سی و سه هزار هکتار اراضی آلوده به مین و مواد منفجره پاکسازی و از سال ۱۳۸۵ تاکنون حدود ۱/۸ میلیون تیر مین و ۴۲۰ هزار تیر گلوله کشف و خنثی شده است.
سردار دهقان ادامه داد: البته پاکسازی عمومی انجامشده به معنای آن نیست که دیگر با هیچ حادثهای در این زمینه مواجه نخواهیم شد زیرا گستردگی و تنوع و عمق اراضی آلوده به مین و مواد منفجره که میتوان گفت در جهان بی سابقه است موجب شده که ما یکی از اولویتهای آتی خود را بازنگری مناطق مشکوک قرار دهیم و این موضوع در جهان نیز مسبوق به سابقه بوده است چرا که هنوز در مناطق مختلف جهان شاهد کشف گلولهها و مواد منفجره عمل نکرده باقی مانده از جنگهای جهانی اول و دوم هستیم که بعضاً منجر به حوادثی نیز میشود.
وی توسعه تجهیزات پاکسازی از طریق طراحی، ساخت و به کارگیری انواع تجهیزات پاکسازی در داخل کشور به منظور افزایش پاکسازی با حفظ و ارتقاء مؤلفههای ایمنی و کیفیت، برگزاری آموزشهای تخصصی و همگانی در سطوح مختلف، استقرار سیستم مدیریت یکپارچه، اخذ گواهینامههای استاندارد از مراکز معتبر داخلی و تدوین مقررات ملی پاکسازی مبتنی بر استانداردهای بین المللی را از دیگر اقدامات وزارت دفاع در این زمینه برشمرد.
وزیر دفاع با بیان اینکه پاکسازی اراضی آلوده به مین و مواد منفجره به ویژه در مناطق مرزی ثمرات و دستاوردهای زیادی را در حوزههای اقتصادی، صنعتی و زیست محیطی در پی داشته است گفت: راه اندازی پایانههای مرزی خرمشهر و چذابه و ...، بازارچههای مرزی پیرانشهر، نوسود، مهران، میان تنگ و چذابه و ...، خطوط راه آهن، شبکههای آب و برق، ایستگاههای مخابراتی، مسیر فیبرهای نوری، جاده و اراضی طرح توسعه میادین نفتی، گمرکات، شهرکهای صنعتی، اسکلههای نفتی، پایانههای مسافر بری، مناطق باستانی و گردشگری، اراضی کشاورزی، دامداری و دام پروری، طرحهای پرورش ماهی، مدارس روستایی مرزی و ایجاد شرایط زیست محیطی و احیا مجدد اراضی بخش کوچکی از اراضی آلودهای است که پس از پاکسازی به کاربران تحویل و مورد بهره برداری آنان قرارگرفته است.
سردار دهقان گفت: در چهارمین جلسه شورای عالی پاکسازی میادین مین و مواد منفجره ضمن تاکید بر لزوم همکاری و مشارکت هرچه بیشتر اعضا و پس از بحث و بررسی برای تحقق سریعتر برنامههای آتی تکالیف هر یک از دستگاههای عضو مشخص و مورد تصویب قرار گرفت.
وی در پایان با تشکر و قدردانی از همه دستاندرکاران پاکسازی میادین مین و مواد منفجره و گرامی داشت یاد و خاطره ۹۱ شهید و تکریم و تجلیل از ۱۱۰ جانباز این عرصه خطیر تصریح کرد همه اعضا مصمم هستند با همدلی و همکاریهای تنگاتنگ این مأموریت مهم را به نحو شایسته به نتیجه کامل برسانند.
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