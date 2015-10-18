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۲۶ مهر ۱۳۹۴، ۱۴:۳۸

مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد:

فلسفه وجودی هیئت های عزاداری ترویج امر به معروف ونهی از منکر است

فلسفه وجودی هیئت های عزاداری ترویج امر به معروف ونهی از منکر است

یاسوج - مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: هدف از قیام امام حسین(ع) ترویج امر به معروف و نهی از منکر بود، بنابراین فلسفه وجودی هیئت های عزاداری ترویج این فریضه الهی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جعفر مرتضوی ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی مسئولین هیئت های مذهبی ویژه ماه محرم افزود: امام حسین (ع) برای ترویج امر به معروف و نهی از منکر از مدینه خارج شد و در کربلا به شهادت رسید، بنابراین فلفسه وجودی هیئت های عزاداری نیز امر به معروف و نهی از منکر است.

وی اظهار داشت: امام علی(ع) کامل ترین نوع امر به معروف را نوعی می داند که قلب، دست و همه وجود انسان برای اقامه معروف و از بین بردن منکر بکار رود.

مرتضوی بیان داشت: امام کسانی که منکرات را می بینند اما زبان به نهی از منکر نمی گشایند چنین افرادی از نظر مولای متقیان محکوم هستند.

وی یادآور شد: امام علی(ع) در خصوص گروهی نیز که نهی از منکر را نه به زبان می آورند و نه مخالفت عملی می کنند، بلکه با آن موافق نیز هستند، می فرماید «چنین افرادی انسان نیستند بلکه مردم متحرک هستند».

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه برای تبیین اهمیت این فریضه الهی به این سخن امام علی(ع) اشاره داشت که فرمود«اگر خواستید امر به معروف و نهی از منکر را با تمام دستورات اسلام مقایسه کنید این دو مانند قطره و دریا هستند، تمام احکام اسلام قطره و امر به معروف و نهی از منکر دریاست».

مرتضوی همچنین با اشاره به شروع ماه محرم، بیان کرد: مدال غلامی و نوکری امام حسین(ع) و اهل بیت مدال پرافتخاری است که بر شانه های ما قرار داده شده است.

وی تصریح کرد: چنین مدالی هم در زندگی و هم هنگام مردن تا زمان حساب و کتاب برای ما مفید بوده و حسنات آن پایان ناپذیر است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد حب اهل بیت و امامان معصوم(ع) را ثروت گرانقدری دانست که خود از ارزش آن آگاهی نداریم و علت این امر را دنیا بینی و ظاهر بینی دانست.

مرتضوی عزاداری برای امام حسین(ع) را از مستحبات دانست و اضافه کرد: مسئولین هیئت های مذهبی باید مراقب باشند به خاطر یک امر مستحب، مردم اذیت نشوند زیرا آزار و اذیت مؤمن امری حرام است.

وی تصریح کرد: عزاداری ها باید به گونه ای برگزار شود که مردم امنیت صوتی و آسایش داشته باشند و در این خصوص بهم زدن امنیت صوتی دیگران امر پسندیده ای نیست.

 

کد مطلب 2943686

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