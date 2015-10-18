مجتبی خسروتاج در گفتگو با خبرنگار مهر از سرمایه‌گذاری ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون یورویی برخی کشورها برای تجهیز و ساخت پاویون‌های خود در اکسپو ۲۰۱۵ میلان خبرداد و گفت: هنوز در ایران، هزینه کردن برای ساخت پاویون در اکسپوها، جا نیفتاده است؛ درحالیکه ایجاد این پاویون‌ها، خود محرکی برای شناساندن فرهنگ و موقعیت اقتصادی و ژئوپلتیکی کشور است و می تواند راهی برای جذب سرمایه گذاری خارجی باشد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: یکی از هنرهایی که در اکسپوی میلان در پاویون‌های مختلف به چشم می‌خورد، ارایه تکنولوژی و دانش فنی در انتقال مطالب به بازدیدکنندگان است و همه کشورها تلاش دارند تا به این روش، جذابیت‌های خود را از طریق فیلم، کامپیوتر و انواع و اقسام روش‌های هنری که به کار می گیرند، به مردم منتقل کنند.

وی تصریح کرد: در غرفه آلمان، ژاپن یا انگلیس به صراحت می توان انتقال دانش فنی را در بخش‌های مختلف دید و همین امر سبب شده تا کشورها با تمرکز بر روی یک موضوع خاص که تم اصلی اکسپو هم هست، تمام تکنولوژی و دانش فنی خود را به مخاطب انتقال داده و شرایطی فراهم کنند که مردم با دستاوردهای علمی و فرهنگی آنها آشنا شوند.

به گفته خسروتاج، هزینه کردن در اکسپو، یک بحث ملی است و دولت هم هزینه آن را پرداخته است، ضمن اینکه در شرایط فعلی، این هزینه کرد، نوعی سرمایه گذاری برای کشورها به شمار می آید و می تواند در یک کشور اروپایی، گامی در جهت شناسایی پتانسیل های ایران باشد.