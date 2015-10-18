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۲۶ مهر ۱۳۹۴، ۱۴:۰۲

قائم مقام نعمت‌زاده به مهر اعلام کرد:

سرمایه‌گذاری ۱۰۰میلیون یورویی برخی کشورها در اکسپوی میلان

سرمایه‌گذاری ۱۰۰میلیون یورویی برخی کشورها در اکسپوی میلان

قائم مقام وزیر صنعت از سرمایه‌گذاری ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون یورویی برخی کشورها برای ساخت و تجهیز پاویون خود خبرداد و گفت: انتقال دانش فنی، هدف اصلی برگزاری اکسپوها در دنیا است.

مجتبی خسروتاج در گفتگو با خبرنگار مهر از سرمایه‌گذاری ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون یورویی برخی کشورها برای تجهیز و ساخت پاویون‌های خود در اکسپو ۲۰۱۵ میلان خبرداد و گفت: هنوز در ایران، هزینه کردن برای ساخت پاویون در اکسپوها، جا نیفتاده است؛ درحالیکه ایجاد این پاویون‌ها، خود محرکی برای شناساندن فرهنگ و موقعیت اقتصادی و ژئوپلتیکی کشور است و می تواند راهی برای جذب سرمایه گذاری خارجی باشد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: یکی از هنرهایی که در اکسپوی میلان در پاویون‌های مختلف به چشم می‌خورد، ارایه تکنولوژی و دانش فنی در انتقال مطالب به بازدیدکنندگان است و همه کشورها تلاش دارند تا به این روش، جذابیت‌های خود را از طریق فیلم، کامپیوتر و انواع و اقسام روش‌های هنری که به کار می گیرند، به مردم منتقل کنند.

وی تصریح کرد: در غرفه آلمان، ژاپن یا انگلیس به صراحت می توان انتقال دانش فنی را در بخش‌های مختلف دید و همین امر سبب شده تا کشورها با تمرکز بر روی یک موضوع خاص که تم اصلی اکسپو هم هست، تمام تکنولوژی و دانش فنی خود را به مخاطب انتقال داده و شرایطی فراهم کنند که مردم با دستاوردهای علمی و فرهنگی آنها آشنا شوند.

به گفته خسروتاج، هزینه کردن در اکسپو، یک بحث ملی است و دولت هم هزینه آن را پرداخته است، ضمن اینکه در شرایط فعلی، این هزینه کرد، نوعی سرمایه گذاری برای کشورها به شمار می آید و می تواند در یک کشور اروپایی، گامی در جهت شناسایی پتانسیل های ایران باشد.

کد مطلب 2943687

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