احداث ۴۷ مدرسه با مشارکت خیرین در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق قائمی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح مدرسه خیرساز روستای سوارآباد در شهرستان شازند، اظهار داشت: این تعداد مدرسه با مساحت کلی ۴۵هزار مترمربع و ۳۵۰ کلاس درس و با پیش بینی اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال در حال احداث است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی بااشاره به اینکه محوطه مدرسه واحد ده حقی روستای سوارآباد ۷۳۰ متر مربع است، گفت: این دبستان با ۱۳۵ متر زیربنا دارای دو کلاس درس، دفتر مدرسه، اتاق استراحت معلمان و سرویس بهداشتی است و برای احداث آن ۱۲۰ متر دیوار کشی انجام شده است.

قائمی افزود: این واحد آموزشی طی یک سال با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیون تومان با مشارکت ۳۰ میلیون تومانی خیر و ۴۰ میلیون تومانی اداره نوسازی مدارس استان مرکزی ساخته شده است.

وی با بیان اینکه سیستم گرمایشی این مدرسه پکیج و شوفاژ است، اظهار داشت: دبستان واحد ده حقی روستای سوارآباد شازند با نظارت اداره نوسازی مدارس و مجری مجمع خیرین مدرسه ساز استان مرکزی ساخته است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی خاطرنشان ساخت: مدرسه روستای سوارآباد شازند در حال حاضر با ۲۴ دانش آموز در حال فعالیت است.