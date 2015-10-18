آغاز طرح آموزش معلمان و دانش آموزان برای احیای دریاچه ارومیه

به گزارش خبرگزای مهر، اولین نشست از دوره های آموزشی برنامه ریزی شده برای آموزش معلمان و دانش آموزان در حوضه دریاچه ارومیه با همکاری تشکل های غیردولتی حیات وحش و آبزیان تبریز و یاشیل یورد زنان آذربایجان غربی به انجام رسید.

محسن سلیمانی روزبهانی مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران گفت: در این نشست جمعی از معلمان روستاهای شهرستان ارومیه (اوصالو، ساریجالو، گزنق، نظرآباد، شاهین آباد، خنجر قشلاقی، تبت، ساری بیگلو) که یکی از شش کانون پایلوت پروژه "همکاری در احیاء دریاچه ارومیه از طریق مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی پایدار و حفاظت از تنوع زیستی در معرض خطر" هستند، حضور به هم رساندند.

وی تصریح کرد: عمده ترین دلایل خشکی دریاچه و برخی راهکارهای احیاء آن،نقش مردم در احیاء دریاچه ارومیه و استقرار کشاورزی پایدار،تأکید بر نقش کلیدی معلمان به عنوان آموزشگران در انتقال مفاهیم مرتبط با اهمیت نقش مردم در احیای دریاچه به دانش آموزان،معرفی ابزارهای آموزشی تهیه شده برای آموزش دانش آموزان (کتابچه، دفترچه مشاهدات صحرایی، فیلم داستانی و لوح آموزشی) از مباحث مطرح شده در این نشست بوده است.

سلیمانی روزبهانی افزود: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، در این طرح بالغ بر ۳۸۰ معلم و ۴۷۰۰ دانش آموز در سایت های پایلوت استقرار کشاورزی پایدار مورد آموزش قرار خواهند گرفت. اجرای این پروژه از مهر ماه ۹۴ آغاز شده و تا پایان آذرماه به اتمام خواهد رسید.

وی همچنین عنوان کرد : هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش برای توسعه این برنامه آموزشی در سایر مدارس دو استان آذربایجان شرقی و غربی در دست انجام است.

گفتنی است، پروژه "همکاری در احیاء دریاچه ارومیه از طریق مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی پایدار و حفاظت از تنوع زیستی در معرض خطر" پروژه مشترک دولت ایران و دولت ژاپن است که از سال ۲۰۱۴ در قالب طرح حفاظت از تالاب های ایران در ۴۱ روستای پایلوت در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه در دست اجرا است.