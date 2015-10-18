۲هزار تن ماهی از زنجان صادر شد

محمود صیاد بورانی در گفتگو با خبرنگار مهر اشاره به اینکه از آغاز سال جاری تاکنون ۱۲۰ هزار قطعه ماهی زینتی در استان زنجان تولیدشده است، افزود: این میزان ماهی زینتی بهتمامی ماهیان زینتی تولیدشده در استان به استانهای تهران و البرز صادر میشود.
مدیرکل شیلات استان زنجان با تأکید بر جذابیت آبزیان برای بازدیدکنندگان افزود: مزرعههای پرورش ماهی با خرید ماهی پنج گرمی از مراکز مورد تأیید اداره کل دامپزشکی و اداره میراث فرهنگی تبدیل به جاذبه توریستی شده است.
صیاد بورانی تأکید کرد: از آغاز سال جاری تاکنون دو هزار تن ماهی به استانهای تهران و آذربایجان شرقی، اردبیل، قزوین، گیلان و مازندران صادر شد.
وی گفت: نظارت ماهانه ازنظر بهداشتی توسط اداره دامپزشکی بهصورت میگیرد و با رشد ماهیان و رسیدن وزن ماهیها به ۳۰۰ گرم به فروش میرسد.
صیاد بورانی با شاره به اینکه استان زنجان در هفت ماه گذشته حدود شش میلیون قطعه انواع ماهی رهاسازی شده اند، افزود: این ماهیان در ۴۳۸ مزرعه پرورش ماهی استان و دریاچههای پشت سد خاکی رهاسازی شدهاند که از این تعداد حدود پنج میلیون و ۴۰۰ هزار شامل ماهیان سردابی و مابقی ماهیان گرمابی میشود.
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