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۲۶ مهر ۱۳۹۴، ۱۵:۰۳

نشست «ناصر خسرو، شاعرانگی و تعهد» برگزار می‌شود

نشست «ناصر خسرو، شاعرانگی و تعهد» برگزار می‌شود

شهر کتاب بیست و یکمین درسگفتار درباره ناصر خسرو را به «ناصر خسرو، شاعرانگی و تعهد» با سخنرانی مهدی محبتی اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تفکر ناصرخسرو قاعده‌مند است و بر اساس دستگاه فکری خود کوشیده جهان، انسان و جامعه را تبیین کند. این تعهد به چارچوب او را تا حدی از آزاداندیشی مطلق رها کرده است. بخش مهم اندیشه‌های ناصرخسرو، تبیین جهان است و اعتقاد دارد برای این منظور باید دانش آموخت و تقوا اندوخت.

بیست‌ویکمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ ناصرخسرو در روز چهارشنبه ۲۹ مهر و ۶ آبان ساعت ۱۶:۳۰ به بحث درباره‌ «ناصرخسرو، شاعرانگی و تعهد» اختصاص دارد که با سخنرانی مهدی محبتی در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم برگزار می‌شود و ورود برای علاقه‌مندان آزاد است.

کد مطلب 2943742
خداداد خادم

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