به گزارش خبرگزاری مهر، تفکر ناصرخسرو قاعده‌مند است و بر اساس دستگاه فکری خود کوشیده جهان، انسان و جامعه را تبیین کند. این تعهد به چارچوب او را تا حدی از آزاداندیشی مطلق رها کرده است. بخش مهم اندیشه‌های ناصرخسرو، تبیین جهان است و اعتقاد دارد برای این منظور باید دانش آموخت و تقوا اندوخت.

بیست‌ویکمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ ناصرخسرو در روز چهارشنبه ۲۹ مهر و ۶ آبان ساعت ۱۶:۳۰ به بحث درباره‌ «ناصرخسرو، شاعرانگی و تعهد» اختصاص دارد که با سخنرانی مهدی محبتی در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم برگزار می‌شود و ورود برای علاقه‌مندان آزاد است.