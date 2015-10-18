به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبسایت دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها، کمیته نشست‌های بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها از غرفه‌دارانی که متقاضی برگزاری کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های جنبی در این نمایشگاه هستند، دعوت کرده به‌منظور برآورد تعداد متقاضیان و برنامه‌ریزی برای تخصیص فضای مناسب، عنوان نشست، نام سخنرانان و ساعت برگزاری نشست‌ها را قبل از آغاز برگزاری نمایشگاه از طریق نمابر ۸۸۷۳۰۴۸۱ به این دفتر اعلام کنند.

بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات از ۱۶ تا ۲۲ آبان‌ماه سال جاری در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.