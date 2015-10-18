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۲۶ مهر ۱۳۹۴، ۱۴:۳۶

حسام نواب صفوی از تصادف رانندگی جان سالم بدر برد

حسام نواب صفوی از تصادف رانندگی جان سالم بدر برد

ساری - حسام نواب صفوی بازیگر سینما و تلویزیون از سانحه رانندگی در منطقه سوادکوه جان سالم بدر برد.

سخنگوی مرکز اورژانش فوریت‌های پزشکی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیش از ظهر امروز با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ استان مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودرو درمسیر سوادکوه منطقه عبور خطیر کوه تماس گرفته شد.

زکریا اشکپور اظهار داشت: همکاران اورژانس دوآب سریعاً به منطقه اعزام شدند و خوشبختانه در این حادثه آسیب جدی به حسام نواب صفوی وارد نشد.

وی عنوان کرد: همکاران بعد از انجام اقدامات درمانی وی را به بیمارستان شهدای زیرآب منتقل کردند.

اشکپوردرباره وضعیت نواب صفوی گفت: وی هم‌اینک از بیمارستان ترخیص شده است.

 

کد مطلب 2943749

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