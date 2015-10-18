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۲۶ مهر ۱۳۹۴، ۱۵:۵۰

در زمینه علوم انسانی و اسلامی؛

۱۶ رشته علمی در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) تدریس می‌شود

۱۶ رشته علمی در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) تدریس می‌شود

قم - قائم مقام موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) از برگزاری دوره‌های آموزشی در ۱۶ رشته مختلف علمی در این موسسه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود رجبی ظهر یکشنبه در دیدار با آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) به عنوان موسسه‌ای حوزوی بر دروس فقه و اصول اهتمام دارد، گفت: ۱۰۰ کلاس درس فقه سطوح عالی و خارج در موسسه امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

وی عنوان کرد: آموزش‌های رسمی در ۱۶ رشته علمی در علوم انسانی و اسلامی در موسسه امام خمینی(ره) ارائه می‌شود و تاکنون ۲۱۳ دوره با موضوع نظام تفکر دینی برگزار شده و همچنین دوره‌هایی نیز برای نخبگان کشوری و حوزوی و معلمان و دبیران برگزار شده است.

قائم مقام موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت: در بخش پژوهش، ۱۵ گروه پژوهشی، ۲۶ کارگروه پژوهشی، ۶۳ گروه کارورزی، تحقیق و ترجمه به فعالیت می‌پردازند و موسسه امام خمینی(ره) تاکنون ۹۲ همایش ملی و بین المللی برگزار کرده است.

حجت الاسلام رجبی عنوان کرد: این موسسه به انتشار ۲۵ نشریه علمی، ۱۰ نشریه علمی پژوهشی، چهار نشریه علمی ترویجی، ۶ نشریه تخصصی و پنج نشریه فرهنگی با مخاطب جوانان و خانواده‌ها پرداخته است.

وی با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزش مقطعی از جمله نوشتن دایره المعارف در این موسسه، افزود: موسسه امام خمینی(ره) برای نخستین بار دایر‌ه المعارف اسلامی را تدوین می‌کند.

قائم مقام موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) بیان کرد: در حوزه علمیه دوره تربیت محقق منطق و عرفان وجود ندارد اما در این موسسه در پنج دوره برگزار می‌شود.

وی گفت: شمارگان منتشر شده برخی نشریه‌ها تا ۴۰ هزار نسخه رسیده است، همچنین ۱۴۰ هزار عنوان کتاب در کتابخانه‌های این موسسه وجود دارد و ۶۰۰ عنوان کتاب تاکنون در موسسه به چاپ رسیده است.

کد مطلب 2943750

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