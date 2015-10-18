به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود رجبی ظهر یکشنبه در دیدار با آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) به عنوان موسسه‌ای حوزوی بر دروس فقه و اصول اهتمام دارد، گفت: ۱۰۰ کلاس درس فقه سطوح عالی و خارج در موسسه امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

وی عنوان کرد: آموزش‌های رسمی در ۱۶ رشته علمی در علوم انسانی و اسلامی در موسسه امام خمینی(ره) ارائه می‌شود و تاکنون ۲۱۳ دوره با موضوع نظام تفکر دینی برگزار شده و همچنین دوره‌هایی نیز برای نخبگان کشوری و حوزوی و معلمان و دبیران برگزار شده است.

قائم مقام موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت: در بخش پژوهش، ۱۵ گروه پژوهشی، ۲۶ کارگروه پژوهشی، ۶۳ گروه کارورزی، تحقیق و ترجمه به فعالیت می‌پردازند و موسسه امام خمینی(ره) تاکنون ۹۲ همایش ملی و بین المللی برگزار کرده است.

حجت الاسلام رجبی عنوان کرد: این موسسه به انتشار ۲۵ نشریه علمی، ۱۰ نشریه علمی پژوهشی، چهار نشریه علمی ترویجی، ۶ نشریه تخصصی و پنج نشریه فرهنگی با مخاطب جوانان و خانواده‌ها پرداخته است.

وی با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزش مقطعی از جمله نوشتن دایره المعارف در این موسسه، افزود: موسسه امام خمینی(ره) برای نخستین بار دایر‌ه المعارف اسلامی را تدوین می‌کند.

قائم مقام موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) بیان کرد: در حوزه علمیه دوره تربیت محقق منطق و عرفان وجود ندارد اما در این موسسه در پنج دوره برگزار می‌شود.

وی گفت: شمارگان منتشر شده برخی نشریه‌ها تا ۴۰ هزار نسخه رسیده است، همچنین ۱۴۰ هزار عنوان کتاب در کتابخانه‌های این موسسه وجود دارد و ۶۰۰ عنوان کتاب تاکنون در موسسه به چاپ رسیده است.