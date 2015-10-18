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۲۶ مهر ۱۳۹۴، ۱۵:۰۴

راز چشمک زدن ستاره ها را بدانید

راز چشمک زدن ستاره ها را بدانید

بشر هزاران سال است که چشم به اعماق فضا و ستارگانش دوخته و همواره این پرسش را از خود پرسیده که چرا ستاره ها چشمک می زنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آریستوتل فیلسوف یونان بوستان که حدود ۳ قرن پیش از میلاد مسیح زندگی می کرد معتقد بود اینکه ستاره ها چشمک می زنند به دلیل آن است که افراد برای تماشای آنها باید چشمانشان را بیش از حد باز کنند.

قرنها گذشت و اخترشناسان به این نتیجه رسیدند که شاید ستارگان مانند الماس در فضا می چرخند و به همین دلیل به نوعی برق می زنند و از دید ما اینگونه به نظر می رسد که چشمک می زنند.

این گمانه زنی ها تا اوایل قرن هجدهم میلادی ادامه داشت تا اینکه ایزاک نیوتن سرشناس به تمامی این نظرات بی پایه و اساس پایان داد و اعلام کرد که اتمسفر زمین را باید عامل شکل گیری وضعیتی دانست که در آن ستارگان در حال چشمک زدن به نظر می رسند.

امروزه به این پدیده دیدنی «برق زدن ستاره ای» گفته می شود. لارنه وایتهد فیزیکدان دانشگاه بریتیش کلمبیا در توصیف این پدیده می گوید: این فرآیند مانند نور روشنی است که در دوردست ها واقع شده و مانند یک منبع نوری کوچک شروع به تابش می کند. روشنایی این منبع نوری از دل هوایی می گذرد که همواره در حال تغییر و تحول است.

همزمان با عبور نور ستاره از لایه های مختلف اتمسفر زمین، فرآیند انکسار (شکست) نور روی می دهد مانند زمانی که نور خورشید به ظرف بزرگ آب می تابد. اگر در زیر آب قرار داشته باشیم و چشم به منبع نور بدوزیم آن را در حال تغییر و تحول می بینیم که علت آن هم تکان های آب و امواج شکل گرفته در آن است.

کد مطلب 2943762

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    نظرات

    • حمید IR ۲۲:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۱
      3 1
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      سلام.پس چرا وقتی به ستارگان دیگر نگاه میکنیم چشمک نمیزنند ولی مثلا فقط یک ستاره هست که چشمک میزند.این ایا نظریه جدید را نفی نمیکند؟
      • مهدی IR ۱۹:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۵
        1 1
        به خاطر اینکه خورشید پشتش به ماست..‌
    • ARMY IR ۲۰:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
      3 1
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      به خاطر اینکه اون ستاره ها در واقع سیاره هستند و ستاره نیستند
    • آریا IR ۰۰:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
      1 0
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      شاید اون ستاره هایی که چشمک نمیزنند نورشون با امواج کمتری از طرف جو مواجه میشه
    • مریم بانو ۲۳:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
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      سلام سوال خوبیه؟
    • دانش IR ۰۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
      0 0
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      اون ستاره ای که بچه ها فکر می کنند چشمک نمی زند سیاره زهره است، سیاره ها نور خورشید را بازتاب می دهند ولی ستاره ها توپ داغ گازی شعله ور هستند و نورشان از جو زمین که عبور می کند چشمک به نظر می آید

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