همایش «احلی من العسل» در ۳۰۰ امامزاده برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین احمد شرفخانی، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه سوگواره بصیرت عاشورایی در ۲۷۸۰ امامزاده کشور در حال برگزاری است، اظهارداشت: قبلا همایش «احلی من العسل» ویژه نوجوانان در مدارس کشور برگزار می شد که با هماهنگی های صورت گرفته با آموزش و پرورش، دانش آموزان برای برگزاری این همایش سراسری در بقاع متبرکه کشور حضور یابند که در مجموع دانش آموزان کشور در ۳۰۰ امامزاده و بقعه متبرکه کشور حضور خواهند یافت.

وی اضافه کرد : این همایش با حضور دانش آموزان پسر به منظور ترویج فرهنگ عاشورایی و ترویج فرهنگ ولایت پذیری نوجوان ۱۳ ساله دشت کربلا، حضرت قاسم ابن الحسن(ع) برگزار می شود.

شرفخانی ادامه داد : عبارت «احلی من العسل» پاسخ حضرت قاسم بن الحسن(ع) در شب عاشورا به عموی بزرگوارش، حضرت سیدالشهدا(ع) است که پرسیدند: مرگ در نزد تو چگونه است و این نوجوان ۱۳ ساله در جواب گفت؛ مرگ در نزد من، شیرین تر از عسل (احلی من العسل) است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه افزود : وسعت دید نوجوان ۱۳ ساله دشت کربلا نشان دهنده آگاهی بخشی مکتب اهل بیت(ع) و نگرش آنان به مرگ و زندگی است و اینکه اگر مرگ در راه خدا و رسیدن به مقام قرب الی الله باشد، «شیرین تر از عسل» است.

وی با بیان اینکه همایش سراسری «احلی من العسل» سه شنبه ۲۸ مهرماه مصادف با ششم ماه محرم در ۳۰۰ امامزاده کشور برگزار می شود، تصریح کرد : در این مراسم دانش آموزان با حضور در اماکن متبرکه به سینه زنی و نوحه خوانی می پردازند.