كارخانه الیاف شیشه مرند احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تقی كرمی ظهر یکشنبه در گفتگویی کوتاه با خبرنگاران اظهار داشت: قرار بود كارخانه الیاف شیشه در هفته دولت و با حضور نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت كلنگ زنی شود كه این امر بنا به دلایلی به تعویق افتاد.

وی در ادامه خاطر نشان شد: با وجود انتشار برخی شایعات مبنی بر عدم احداث این كارخانه با اعتباری بالغ بر پنج هزار میلیارد ریال، قطعا این كارخانه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت تدبیر و امید بزودی در شهرستان مرند كلنگ زنی خواهد شد.

معاون استاندار آذربایجان شرقی و فرماندار ویژه شهرستان مرند در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: برای احداث این كارخانه دولت چندین هكتار زمین با اعتباری در حدود ۴۰ میلیارد ریال خریداری كرده كه این زمین درحال آماده سازی برای اجرای عملیات اجرایی ساخت کارخانه است.