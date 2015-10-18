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۲۶ مهر ۱۳۹۴، ۱۴:۵۰

فرماندار ویژه شهرستان مرند:

كارخانه الیاف شیشه مرند احداث می شود

كارخانه الیاف شیشه مرند احداث می شود

مرند- معاون استاندار آذربایجان شرقی و فرماندار ویژه شهرستان مرند گفت: كارخانه الیاف شیشه این شهرستان با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت كلنگ زنی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تقی كرمی ظهر یکشنبه در گفتگویی کوتاه با خبرنگاران اظهار داشت: قرار بود كارخانه الیاف شیشه در هفته دولت و با حضور نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت كلنگ زنی شود كه این امر بنا به دلایلی به تعویق افتاد.

وی در ادامه خاطر نشان شد: با وجود انتشار برخی شایعات مبنی بر عدم احداث این كارخانه با اعتباری بالغ بر پنج هزار میلیارد ریال، قطعا این كارخانه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت تدبیر و امید بزودی در شهرستان مرند كلنگ زنی خواهد شد.

معاون استاندار آذربایجان شرقی و فرماندار ویژه شهرستان مرند در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: برای احداث این كارخانه دولت چندین هكتار زمین با اعتباری در حدود ۴۰ میلیارد ریال خریداری كرده كه این زمین درحال آماده سازی برای اجرای عملیات اجرایی ساخت کارخانه است.

کد مطلب 2943776

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