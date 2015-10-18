وحید نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فصل جدید رقابتهای فوتبال لیگ برتر رده سنی امید باشگاههای کشور از روز سه شنبه آغاز میشود و تیم امید صبای قم نخستین دیدار خود را در لیگ برتر برگزار میکند.
وی افزود: قرار بود فصل جدید بازیهای لیگ برتر فوتبال امید باشگاههای کشور از ۲۵ مهرماه آغاز شود اما با تغییر زمان برگزار بازیهای هفته نخست، ۱۲ تیم لیگ برتری در ۶ بازی هفته نخست روز سهشنبه ۲۸ مهرماه به مصاف یکدیگر میروند.
سرپرست صبا گفت: تیم امید صبا روز دوشنبه راهی شیراز میشود تا در نخستین مسابقه خود از فصل جدید که یک مسابقه خارج از خانه محسوب میشود از ساعت ۱۴ و ۱۵ دقیقه عصر سهشنبه در ورزشگاه دستغیب شیراز به مصاف تیم امید فجر شهید سپاسی برود.
نائینی بیان داشت: نماینده قم سال گذشته نماینده فوتبال قم در مسابقات لیگ دسته اول فوتبال امید باشگاههای کشور بود و با کسب مقام دوم و عنوان نایب قهرمانی جواز صعود به رقابتهای لیگ برتر امید را به دست آورد.
وی عنوان کرد: امید صبا پیش از آغاز لیگ ۳ بازی تدارکاتی برگزار کرد که در نخستین دیدار برابر جوانان صبا به تساوی یک بر یک رسید.
سرپرست تیم امید صبا تصریح کرد: دومین دیدار صبا برابر تیم پناه آفرین قم برگزار شد که صبا ۵ بر صفر به پیروزی رسید و در سومین مسابقه تدارکاتی ۴ بر ۲ تیم همای غدیر قم را شکست داد.
نائینی افزود: امیدهای صبای قم با ترکیبی از بازیکنان بومی و چهرههای شاخص سایر استانها امسال با کادر فنی کاملا بومی متشکل از حسین گنجیان به عنوان سرمربی، رضا گلباشی و مسعود راشکی به عنوان مربی، اللهویردی محمدی به عنوان مربی دروازهبانها و وحید نائینی به عنوان سرپرست در لیگ برتر امید کشور حضور دارد.
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