ناتو سالها در افغانستان باقي مي ماند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از روزنامه گاردين، سرلشگر"ميشل گوتير"، فرمانده نيروهاي اعزامي كانادا در گفتگو با روزنامه گاردين اعلام كرد: قرار است 6 هزارتن از نيروهاي حافظ صلح بين الملل ISAF طي ماههاي آتي درجنوب افغانستان مستقر شوند.



در اين منطقه نيروهاي ائتلافي به رهبري آمريكا، عمليات هاي ضد چريكي را بر عهده دارند.

اين نيروها مسئوليت مبارزه با مواد مخدر و همچنين بازسازي در استان هلمند افغانستان را بر عهده دارند.

" گوتير" گفت :" ساختار نيروهاي ناتو در جنوب افغانستان بزرگترين چالش عملياتي ، و شايد استراتژيك به مدت چندين سال خواهد بود نه چندين دهه."

وي افزود:جنوب افغانستان داراي جو نامساعدي است و با مشكلات وحشتناكي رو به رو است .

گوتيردر پاسخ به اين سوال كه ـآيا نيروهاي ناتو طي دهه هاي اخير در افغانستان حضور خواهند داشت يا خير، گفت كه اين نيروها سالها در آنجا باقي خواهند ماند.

از سوي ديگر نيروهاي ارتش ملي افغانستان (ANA) و واحدي از سربازان آلماني عضو نيروهاي بين المللي حافظ صلح (ايساف) ، اخيرا تحت فرماندهي سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) رزمايش مشتركي را در منطقه "پل شرقي" در ده كيلومتري شرق كابل برگزار كردند.