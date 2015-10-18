زیر ساختهابرای فعالیت های ورزشی جانبازان ومعلولان توسعه داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ محمدعلی نکونام پیش از ظهر یک شنبه در دیدار با ورزشکاران با اشاره به اینکه زیر ساختها برای فعالیت های ورزشی جانبازان و معلولان در استان فراهم شود، اظهار داشت: ورزش رمز سلامتی است و باید انجام فعالیت های ورزشی مورد توجه همه اقشار جامعه قرار گیرد.

وی ادامه داد: مناسب سازی سالن های ورزشی و توسعه زیرساخت های ورزشی در استان برای انجام فعالیت های ورزشی توسط جانبازان و معلولان ضرورت دارد.

حجت‌الاسلام‌ محمدعلی نکونام عنوان کرد: باید زیر ساخت های ورزشی در سطح استان باید توسعه یابد.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام‌جمعه شهرکرد ادامه داد: باید تلاش شود که فرهنگ ورزش در سطج جامعه ترویج داده شود و خانواده ها نقش مهمی برای محقق شدن این امر دارند.

وی گفت: ورزش و حضور در میدان های ورزشی موجب سلامت روحی و روانی یک ورزشکار می شود و زمینه موفقیت در تمام عرصه ها را برای او رقم می زند.

حجت‌الاسلام‌ محمدعلی نکونام یاداور شد: یک ورزشکار باید در کنار فعالیت های ورزشی خود خدا محوری و ارزش های اسلامی را مورد توجه قرار دهد.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام‌جمعه شهرکرد ادامه داد: اسلام مسلمانان را به فعالیت های مختلف از جمله شمشیر بازی، اسب سواری، تیر اندازی و... سفارش کرده است که این مهم نشان اهمیت دادن اسلام به فعالیت های ورزشی است.

وی افزود: باید در مسیر توجه به ارزش های اسلامی و فعالیت های ورزشی سالم و داشتن سبک زندگی اسلامی حرکت کرد.