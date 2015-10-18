بهره برداری از ورودی جديد در ايستگاه مترو كلاهدوز

به گزارش خبرگزاری مهر، از تاريخ ۲۳ مهرماه سال جاري ورودي جديد براي تسهيل در تردد مسافران ايستگاه شهيد كلاهدوز در نظر گرفته شده است.

بر پايه اين گزارش، در ورودي شمال شرقي ايستگاه شهيد كلاهدوز علاوه بر بهره برداري از ورودي جديد، در مساحت ۶۰۰مترمربع، چهار دستگاه پله برقي ازنوع SJEC نصب شده است.

همچنين دسترسي اهالي شهرك زينبيه، اسبدواني، فروشگاه رفاه و ميدان تره بار و مركز خريد و فروش خودرو شهيد دوران به ايستگاه مترو آسان شد.

خط ۴ متروی تهران که مسیر شهرک اکباتان، خیابان‌های آزادی- انقلاب و پیروزی را با گذر از مهم‌ترین میدان‌های تهران مانند آزادی، انقلاب، شهدا و شهید کلاهدوز طی می‌کند، با خط تهران- کرج در ایستگاه اکباتان تقاطع دارد.

اين خط یکی از پرظرفیت ترین مسیرهای خطوط ۸ گانه مترو در داخل شهر تهران است که با ۲۱کیلومتر طول، شرق تهران را به غرب متصل می کند.