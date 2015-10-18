نصب موانع درمحورهای چهارخطه کهگیلویه وبویراحمد دراولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامعباس غلامزاده ظهر یکشنبه در جلسه کمیته ایمنی راه ها و مدیریت بحران و پدافند غیرعامل استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در بحث راه ها و محورهای مواصلاتی استان یک حرکت جدی شروع شده است، افزود: سند راهبردی کاهش تصادفات در محورهای شریانی و مهم استان نیازمند تکمیل است.

وی ساماندهی ۳۰ کیلومتری ورودی شهرهای استان را ضروری عنوان و بیان کرد: این امر نقش بازدارنده و مهمی در کاهش تصادفات دارد.

غلامزاده اظهار داشت: سرعت، دقت و صحت در کارها مطلوب است، اما هیچگاه نباید دقت فدای سرعت شود و در خصوص ساماندهی محورهای مواصلاتی استان همه جوانب باید رعایت شود.

وی تصریح کرد: در نقاطی از جاده های استان که چهارخطه شده اند جداسازی و نصب موانع باید در اولویت قرار گیرد، زیرا در صورتیکه موانع به موقع قرار داده نشوند ممکن است تصادفات بسیار شدیدتر از قبل رخ دهند.

فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص محورهای مواصلاتی پرتصادف استان یادآور شد: ۴۱ درصد تصادفات در محور یاسوج-اصفهان، ۲۲ درصد در محور دهدشت-بهبهان، ۱۹ درصد در محور یاسوج- شیراز و ۱۵ درصد در محور گچساران-شیراز رخ می دهند.

غلامزاده از کاهش تصادفات منجر به فوت در هفت ماهه نخست سال جاری خبر داد و عنوان کرد: نسبت به مدت مشابه سال گذشته تعداد افراد فوت شده ۱۴ نفرکاهش یافت.

وی همچنین با اشاره به بازدارنده بودن سامانه پایش تصویری جاده ای، اضافه کرد: این سامانه در کاهش تصادفات در این استان تأثیر بسزایی داشته است.

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با تأکید بر اینکه از هم اکنون باید آمادگی لازم برای اجرای طرح زمستانی را داشته باشیم، بیان کرد: در این خصوص باید آشکارسازی نقاط حادثه خیز به صورت کوتاه مدت بیشتر شود.