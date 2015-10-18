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۲۶ مهر ۱۳۹۴، ۱۵:۳۲

فرمانده انتظامی استان:

نصب موانع درمحورهای چهارخطه کهگیلویه وبویراحمد دراولویت قرار گیرد

نصب موانع درمحورهای چهارخطه کهگیلویه وبویراحمد دراولویت قرار گیرد

یاسوج - فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: در محورهای چهارخطه استان جداسازی ونصب موانع باید در اولویت قرار گیرد زیرا در صورت عدم نصب به موقع موانع، ممکن است تصادفات بسیار شدیدتر از قبل رخ دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامعباس غلامزاده ظهر یکشنبه در جلسه کمیته ایمنی راه ها و مدیریت بحران و پدافند غیرعامل استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در بحث راه ها و محورهای مواصلاتی استان یک حرکت جدی شروع شده است، افزود: سند راهبردی کاهش تصادفات در محورهای شریانی و مهم استان نیازمند تکمیل است.

وی ساماندهی ۳۰ کیلومتری ورودی شهرهای استان را ضروری عنوان و بیان کرد: این امر نقش بازدارنده و مهمی در کاهش تصادفات دارد.

غلامزاده اظهار داشت: سرعت، دقت و صحت در کارها مطلوب است، اما هیچگاه نباید دقت فدای سرعت شود و در خصوص ساماندهی محورهای مواصلاتی استان همه جوانب باید رعایت شود.

وی تصریح کرد: در نقاطی از جاده های استان که چهارخطه شده اند جداسازی و نصب موانع باید در اولویت قرار گیرد، زیرا در صورتیکه موانع به موقع قرار داده نشوند ممکن است تصادفات بسیار شدیدتر از قبل رخ دهند.

فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص محورهای مواصلاتی پرتصادف استان یادآور شد: ۴۱ درصد تصادفات در محور یاسوج-اصفهان، ۲۲ درصد در محور دهدشت-بهبهان، ۱۹ درصد در محور یاسوج- شیراز و ۱۵ درصد در محور گچساران-شیراز رخ می دهند.

غلامزاده از کاهش تصادفات منجر به فوت در هفت ماهه نخست سال جاری خبر داد و عنوان کرد: نسبت به مدت مشابه سال گذشته تعداد افراد فوت شده ۱۴ نفرکاهش یافت.

وی همچنین با اشاره به بازدارنده بودن سامانه پایش تصویری جاده ای، اضافه کرد: این سامانه در کاهش تصادفات در این استان تأثیر بسزایی داشته است.

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با تأکید بر اینکه از هم اکنون باید آمادگی لازم برای اجرای طرح زمستانی را داشته باشیم، بیان کرد: در این خصوص باید آشکارسازی نقاط حادثه خیز به صورت کوتاه مدت بیشتر شود.

کد مطلب 2943799

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