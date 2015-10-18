۲۳۱ هزارتن گندم از کشاورزان زنجانی خریداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط‌عمومی شرکت غله، رسول منصوری اظهار کرد: خرید گندم از کشاورزان استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته پنج درصد رشد نشان می‌دهد و به عبارتی امسال ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن از این محصول استراتژیک بیش از سال قبل خریداری شد.

وی با بیان اینکه پارسال استان زنجان در میزان خرید گندم جزو ۱۰ استان برتر کشور شناخته شده بود، گفت: امسال مسائل مختلفی از جمله وضعیت آب و هوایی، نبود بارندگی‌های کافی و افزایش دما در میزان برداشت گندم بسیار تاثیر گذار بود؛ این در حالی است که برخی استان‌های مجاور زنجان مانند استان اردبیل رشد ۲.۵ برابری در میزان برداشت گندم داشتند.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۴ زنجان در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده، ادامه داد: از مجموع مبلغ ۲۶۸ میلیارد تومان طلب کشاورزان بیش از ۲۶۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آن پرداخت شده است.

منصوری با تاکید بر اینکه طی ۱۰ روز آینده همه مطالبات کشاورزان استان در این بخش پرداخت خواهد شد، افزود: با تحقق این مهم صد درصد بهای گندم کشاورزان زحمت‌کش این استان پرداخت می‌شود.