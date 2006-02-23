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۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۱۰

جنايت سامرا جهان اسلام را متأثر كرد

جنايت سامرا جهان اسلام را متأثر كرد

شيخ الازهر با اظهار تأسف از واقعه غمبار انفجار بمب در حرمين شريفين حضرت امام هادي (ع) و حضرت امام حسن عسگري(ع)، اين فاجعه را موجب تأثر جهان اسلام عنوان كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از " نسيج، محمد سيد طنطاوي شيخ الازهر پس از انفجار دو بمب در حرم امام هادي و امام حسن عسگري(عليهما السلام)، گفت: سازمانهاي اسلامي و مسلمانان در هر شرايطي بايد همبستگي خود را حفظ و متحد عمل كنند.

شيخ الازهر با تأكيد بر ضرورت ايجاد امنيت در عراق افزود: علاوه بر برقراري امنيت و آرامش در عراق بايد بيانيه هايي مبني بر محكوميت و تقبيح عمليات وحشيانه، ارعابي و تروريستي صادر شود.

ديروز چهارشنبه 3 اسفند انفجار دو بمب در مرقد مطهر امام هادي (ع) و امام حسن عسگري(ع) سبب ويراني بخشي از حرمين شد.

کد مطلب 294381

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