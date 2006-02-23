جنايت سامرا جهان اسلام را متأثر كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از " نسيج، محمد سيد طنطاوي شيخ الازهر پس از انفجار دو بمب در حرم امام هادي و امام حسن عسگري(عليهما السلام)، گفت: سازمانهاي اسلامي و مسلمانان در هر شرايطي بايد همبستگي خود را حفظ و متحد عمل كنند.

شيخ الازهر با تأكيد بر ضرورت ايجاد امنيت در عراق افزود: علاوه بر برقراري امنيت و آرامش در عراق بايد بيانيه هايي مبني بر محكوميت و تقبيح عمليات وحشيانه، ارعابي و تروريستي صادر شود.

ديروز چهارشنبه 3 اسفند انفجار دو بمب در مرقد مطهر امام هادي (ع) و امام حسن عسگري(ع) سبب ويراني بخشي از حرمين شد.