به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبدالهی در دیدار با جمعی از دانشجویان رشته های معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست، طراحی محیط، طراحی شهری، گرافیک، نقاشی، طراحی صنعتی، حجم و مجسمه سازی، صنایع دستی، شیمی و... ضمن عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت فرارسیدن ماه محرم و نیز آرزوی موفقیت برای دانشجویان در تمامی عرصه ها گفت: به موضوعات دانشجویان علاقمند هستم و با اشتیاق آن را دنبال می کنم.

عبدالهی در ادامه ضمن تاکید بر استمرار این قبیل نشست ها گفت: با توجه به تنوع و گستردگی موضوعات حوزه خدمات شهری از ایده ها و خلاقیت های جدید دانشجویان استقبال می کنیم.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران با بیان این که براساس یک ساختار و چارچوب منظم و مشخص کارها و اقدامات خود را دنبال کنید؛ به دبیرخانه دانشجویی در حوزه مشارکت های شهروندی در سازمان زیباسازی اشاره داشت و گفت: این دبیرخانه باید با نگاه و ساختاری جدید و ویژه بازنگری و به کار خود ادامه دهد .

وی در ادامه خاطرنشان کرد: برای استفاده از ظرفیت های دانشجویی در حال بررسی برای تشکیل کارگروهی متشکل از مدیران عامل سازمان های این معاونت و سرگروه های دانشجویی هستیم تا از نظرات و پیشنهادات دانشجویان نیز بهره بگیریم.

عبدالهی در ادامه بر ارائه طرح های جدید از سوی دانشجویان در خصوص نقاشی های دیواری، طراحی پارک های محیط زیستی، پیرایش شهری، آبنماها، آثار حجمی، کیوسک های مطبوعاتی، حذف زوائد بصری در نقاط مختلف شهر تهران، طراحی های جدید در زمینه آذین بندی، نورپردازی و... توسط دانشجویان تاکید کرد و گفت: ایده ها و خلاقیت های جدید را در قالب طرح و پروپوزال ارائه دهید تا از طرح های برتر در محیط های شهری استفاده شود.

همچنین در این جلسه دکتر عبدالهی ضمن استقبال از همکاری دانشجویان و مشارکت جوانان بر موضوعاتی چون تولید فیلم های آموزشی در زمینه پسماند، طراحی های جدید در زمینه مخازن و زیرمخزنی ها، استفاده از ظرفیت دانشجویان محیط زیست در این حوزه و نیز در خصوص ارائه طرح به اولین سمپوزیوم المان های شهری از مواد بازیافتی و... مباحث و موضوعات مختلفی را برای مشارکت آنان در این حوزه مطرح کرد.

گفتنی است در پایان این نشست چند تن از دانشجویان به بیان نقطه نظرات، پیشنهادات و مباحث و موضوعات مورد نظر خود پرداختند و در پایان نیز دکتر عبدالهی در ارتباط با آن موضوعات، توضیحات لازم را ارائه داد.