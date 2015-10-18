سینمای کشور برآمده ازجامعه دینی نیست/تدوین سند جامع مهندسی فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین شاهمرادی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه لرستان با اشاره به اینکه فرهنگ یک مقوله دستوری نیست اظهار داشت: ما باید فرهنگ اسلامی، دینی، ملی و میهنی خود را به خوبی شناخته سپس هر دستگاهی وظیفه خود را نسبت به آن انجام دهد.

وی با بیان اینکه برخی مشکلات فرهنگی به دلیل موازی کاری های دستگاه های فرهنگی است عنوان کرد: اگر هر دستگاهی وظایف خود را به درستی انجام دهد برخی از مشکلات فرهنگی رفع می شود.

دشمن فرهنگ اسلامی و دینی ما را نشانه گرفته است

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با یادآوری این مطلب که نسل های گذشته با فرهنگ دینی، فرهنگ قرآنی و فرهنگ انقلابی رشد کرده اند افزود: اگر هر دستگاهی فرهنگ های بارور دینی همچون فرهنگ ایثار و شهادت را به درستی جاری کند وظیفه فرهنگی خود را از باب ایجابی انجام داده و از باب سلبی نیز می توانیم در برابر شبیخون فرهنگی و مطامع دشمن مقابله کنیم.

حجت الاسلام شاهمرادی تصریح کرد: دشمن فرهنگ اسلامی و دینی ما را نشانه گرفته و می خواهد این فرهنگ را از طریق القائات فرهنگی، تغییر باورها و تغییر سبک زندگی سست کند لذا اگر مسئولین فرهنگی بتوانند برنامه ریزی درستی اتخاذ کرده و روی فرهنگ دینی و اعتقادی کار کنند می توانیم در مقابل دشمن ایستادگی کنیم.

وی به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر اقدامات شورای فرهنگ عمومی در راستای توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص مدیریت درست در فضاهای مجازی اینگونه پاسخ داد: تاکیدات رهبر انقلاب در این زمینه به همه مسئولین بوده لذا هر کسی به فراخور وظیفه ای که دارد باید دشمن را درست شناخته و راهکارهای نفوذ دشمن را شناسایی کند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با بیان اینکه شورای فرهنگ عمومی کشور از ابتدای سالجاری موضوع خانواده را در دستور کار قرار داده است اضافه کرد: موضوعاتی که امسال در این شورا پیگیری می شود به مسائل خانواده ها از جمله موضوعات قبل و بعد از ازدواج، مسائل قبل و بعد از طلاق و ... مربوط می شود که امیدواریم این موضوع تا پایان سال به نتیجه برسد.

تصویب سند جامع مهندسی فرهنگی

حجت الاسلام شاهمرادی از تصویب یک سند جامع مهندسی فرهنگی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد و اظهار داشت: ابلاغ این سند و عملیاتی کردن آن زمانبر بوده ولی اعضاء منتظر عملیاتی شدن این سند نیستند و جلساتی برای رفع مشکلات فرهنگی تشکیل می دهند.

وی یکی از مشکلات فرهنگی را بیکاری خواند و افزود: بیکاری هم بر روی مباحث اقتصادی و هم روی مباحث فرهنگی تاثیر منفی گذاشته است به طوری که این معضل باعث افزایش طلاق، بالا رفتن سن ازدواج و ... شده است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به اینکه کمتر از یک میلیون دختر در کشور وجود داشته که سن آن ها از ۵۰ سال گذشته اما هنوز ازدواج نکرده اند اضافه کرد: برخی بداخلاقی ها و تندی ها در جامعه نیز به دلیل وجود بیکاری است لذا لازم است همه دستگاه ها نسبت به رفع بیکاری و ایجاد روحیه نشاط در جامعه توجه داشته باشند.

حجت الاسلام شاهمرادی به دغدغه متدینین و نسل نو نسبت به فرهنگ عاشورا اشاره کرد و گفت: چه در زمینه مداحی و چه در زمینه نوع رفتارهای اجتماعی برخی ها فرهنگی در جامعه تشیع و عزداری ما وارد می کنند که به اصل عزاداری امام حسین (ع) خدشه وارد می کند لذا باید همه مردم و دستگاه ها نسبت به این قضیه حساسیت داشته باشند.

وی با یادآوری اینکه سازمان تبلیغات اسلامی مسئولیت مبارزه با ورود خرافات در عزاداری ها را بر عهده دارد عنوان کرد: مقام معظم رهبری با قمه زنی مخالف بوده بنابراین شورای فرهنگ عمومی و دستگاه های ذیربط باید نسبت به این مسائل حساسیت نشان داده و این موضوعات را رصد کنند.

وضعیت عفاف و حجاب در کشور نگران کننده نیست

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور یکی از راه های نفوذ فرهنگ بیگانه را از طریق فرهنگ لباس پوشیدن دانست و اظهار داشت: بیش از ۷۰ درصد مردم با ماهواره سر و کار داشته و دسترسی آن ها به فضاهای مجازی راه دست یابی آن ها به انواع مد و لباس را سهل الوصول کرده است.

حجت الاسلام شاهمرادی با تاکید بر اینکه جامعه متدینین باید در تولید، عرضه و پخش لباس از خود حساسیت نشان دهد افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انجام کار ایجابی در واقع خوراک لباس درست را عرضه می کند و دستگاه های اصناف نیز باید از عرضه لباس های ناهنجار جلوگیری کرده و زمینه تهیه لباس های مناسب را فراهم کنند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر راهکارهای شورای فرهنگ عمومی برای اسلامی کردن دانشگاه ها عنوان کرد: جامعه دانشگاهی ما همان جامعه بیرون ما بوده لذا برای اصلاح دانشگاه ها باید سطح کل جامعه را اصلاح کرد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با تاکید بر اینکه باید سهم خانواده، مدرسه و دانشگاه ها در رابطه با اصلاح جامعه باید مشخص شود بیان داشت: در مجموع آمار عفاف و حجاب در جامعه آمار نگران کننده ای نیست و کمتر از ۱۰ درصد افراد کسانی هستند که حجاب را قبول ندارد.

سینمای ما برآمده از جامعه دینی و اعتقادی نیست

حجت الاسلام شاهمرادی ادامه داد: البته این وضع جامعه به لحاظ حجاب و عفاف مطلوب شورای فرهنگ عمومی نیست لذا اگر دستگاه ها وظایف خود را نسبت به مصوبات شورای انقلاب فرهنگی انجام دهند همه بار بر دوش نیروی انتظامی نمی افتد.

وی برخی تولیدات صدا و سیما را خوب و برخی را نامناسب دانست و گفت: صدا و سیما چه در تبلیغات خود و چه در فیلم ها و سریال هایش نباید مروج برخی رفتارهای مخالف شئونات اسلامی باشد زیرا همین موضوعات روی خانواده ها تاثیر می گذارد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با بیان اینکه سینمای ما برآمده از جامعه دینی و اعتقادی نیست تصریح کرد: همه نوع فیلیمی در سینمای ما ساخته می شود و انتظار اصلی که جمهوری اسلامی چه از نظر محتوایی و چه از نظر تکنیکی بعد از ۳۶ سال از سینما داشته هنوز محقق نشده است.

حجت الاسلام شاهمرادی به ضعف فیلم نامه در تولیدات سینمایی کشور اشاره کرد و بیان داشت: هنوز یک فیلم نامه درست که متناسب با جمهوری اسلامی باشد وجود ندارد لذا نقص از فیلم نامه شروع می شود و به قسمت های دیگر می رسد.