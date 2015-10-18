دانشگاه ها نباید دچار تنش و رقابت های سیاسی سوء شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمانی فضلی امروز در گردهمایی روسای دانشگاه های کشور در پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی موفقیت های به دست آمده در عرصه های بین المللی را حاصل و نتیجه اقتدار و همبستگی ملی گفت: هیچ گاه تلاش های دشمن در ایجاد تشتت در اوضاع داخلی به نتیجه نرسیده و انسجام و وحدت ما مانع پیروزی دشمنان شده است.

وی در خصوص انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی افزود: دانشگاه ها به عنوان مرکز جوشش تفکرات و اندیشه ها باید چنان مدیریت شوند تا پویایی و نشاط سیاسی دچار تنش و رقابت های سیاسی سوء نشود.

وزیر کشور در محور دیگری از سخنانش به بحث اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و ضمن تقدیر از زحمات دولت در افزایش بودجه های عمرانی گفت: راه حل اساسی در حل مسائل اقتصادی، مسئله سرمایه و تزریق پول نخواهد بود و این تزریق ها جهش اساسی ایجاد نخواهد کرد.

رحمانی فضلی، اقتصاد مقاومتی را تنها راه مقابله با رکود و تورم دانست و تاکید کرد: بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری و سیاست های دولت راه حل برون رفت از مشکلات، اقتصاد مقاومتی است و دولت مصمم است بحث اقتصاد مقاومتی را با جدیت به پیش ببرد.

وی مباحث حوزه اقتصاد مقاومتی را دارای دو بخش اصلی مردم و اقتصاد دانش بنیان دانست و اظهار داشت: در بخش اقتصاد دانش بنیان دانشگاه ها باید ایده پردازی و نظریه پردازی کنند.

وزیر کشور تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی باید به صورت کاملا جامع و منظومه ای دیده شود و این امر به پشتیبانی نظری و تئوریک احتیاج دارد.

رحمانی فضلی سیاست وزارت کشور را از ابتدا نگاه توسعه محور به استانها ذکر کرد و ارتباط استانداری ها با دانشگاه ها را ضامن موفقیت این نوع نگاه دانست و گفت: وزارت کشور آمادگی کامل دارد که هم از طریق کارگروه های توسعه ای استانداری ها با دانشگاه ها ارتباط داشته باشد و هم می تواند با وزارت علوم از طریق انعقاد تفاهم نامه هایی بستر مناسبی برای همکاری فراهم کند.