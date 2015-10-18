به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیات مدیره باشگاه استقلال فردا دوشنبه در ساختمان این باشگاه تشکیل جلسه میدهند تا در خصوص آخرین مسایل استقلال به بحث و تبادل نظر بپردازند.
در هفتههای اخیر جلسات هیات مدیره استقلال به دلایل گوناگون لغو شده بود.
اعضای هیات مدیره باشگاه استقلال روز دوشنبه تشکیل جلسه خواهند داد.
به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیات مدیره باشگاه استقلال فردا دوشنبه در ساختمان این باشگاه تشکیل جلسه میدهند تا در خصوص آخرین مسایل استقلال به بحث و تبادل نظر بپردازند.
در هفتههای اخیر جلسات هیات مدیره استقلال به دلایل گوناگون لغو شده بود.
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