به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیات مدیره باشگاه استقلال فردا دوشنبه در ساختمان این باشگاه تشکیل جلسه می‌دهند تا در خصوص آخرین مسایل استقلال به بحث و تبادل نظر بپردازند.

در هفته‌های اخیر جلسات هیات مدیره استقلال به دلایل گوناگون لغو شده بود.