حصارکشی حریم منزل تاريخی شهید مطهری در فریمان پايان يافت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، حسن گیاهی گفت: بعد از تملک و تخریب فضای اطراف منزل شهید مطهری کار دیوار کشی آن به طول ۱۴۰ و ارتفاع ۲.۵متر با طرح و آجر سنتی اجرا شد.

وی مهمترین اقدامات انجام شده در این طرح را اجرای فنداسیون، کرسی چینی، دیوارچینی و بندکشی ذکر کرد و گفت: با این اقدام علاوه بر افزایش عرصه خانه شهید مطهری گام مهمی در توسعه آن برداشته شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری فریمان افزود: با توسعه منزل شهید مطهری علاوه بر تامین فضاهای مورد نیاز، این خانه قدیمی به سبک و سیاق گذشته خود که دارای سه هزار و ۷۰۰ متر مربع مساحت در قالب یکی خانه باغ ایرانی بوده تبدیل شده است.

وی گفت: سالانه عده زیادی از علاقه مندان به این عالم فرزانه و علامه عامل با حضور در فریمان از خانه – موزه شهید مطهری بازدید می کنند