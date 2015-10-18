ویارئال در خانه شکست خورد/ سلتاویگو جای بارسلونا را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هشتم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا بعد از ظهر امروز یکشنبه ادامه پیدا کرد که طی آن تیم ویارئال صدرنشین این مسابقات تا پیش از رقابتهای این هفته میزبان سلتاویگو بود و در پایان برابر مهمان خود ۲ بر یک شکست خورد تا شانس بازگشت به صدر جدول را از دست بدهد.

در این بازی فابیان اورلانا در دقیقه ۴۱ سلتاویگو را پیش انداخت تا نیمه نخست با برتری این تیم خاتمه یابد. در شروع نیمه دوم و در دقیقه ۴۷ اریک برتاند بایلی از تیم ویارئال اخراج شد تا کار میزبان سخت‌تر شود اما دنیس سوارز در دقیقه ۶۷ گل تساوی را برای ویارئال به ثمر رساند. این پایان کار نبود و تیم سلتاویگو در دقیقه ۹۰ توسط نولیتو به گل رسید تا به بردی ارزشمند دست یابد.

با این نتیجه رئال مادرید با ۱۸ امتیاز در صدر جدول باقی ماند و سلتاویگو با همین تعداد امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به بارسلونا جای این تیم را در رده دوم گرفت. ویارئال هم با ۱۶ امتیاز در مکان چهارم باقی ماند و نتوانست به تیم ملی بازگردد.