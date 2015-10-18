به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به گسترش روز افزون پدیده گرد و غبار در کشور و ابعاد و کانون های آن، گفت: پدیده گرد و غبار در پیوند با موضوع تغییر اقلیم قرار دارد و از این رو در کلیه برنامه ریزی ها علاوه بر تمرکز روی مباحث و روش های مقابله ای باید به برنامه های سازگاری هم توجه داشت.

ابتکار ادامه داد: سازگاری با پدیده تغییر اقلیم همان موضوعی است که مورد غفلت واقع شده ولی امروز با توجه به اهمیت بحث گرد و غبار در کشور و مباحث علمی که در جنبه های مختلف این پدیده وجود دارد، سازگاری نیز در کانون توجه قرار گرفته است.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه بخش مهمی از گرد و غبار ایران دارای منشاء خارجی است، افزود: پیش بینی ها حاکی از افزایش یا ایجاد کانون‌های خارجی جدید برای گرد و غبار ایران است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به گستردگی ابعاد پدیده گرد و غبار، گفت: وزارت جهاد کشاورزی می تواند نقش بسیار مهم و کلیدی در کنترل کانون های داخلی گرد و غبار داشته باشد زیرا بررسی های اخیر نشان می دهد، اراضی کشاورزی رها شده و مراتعی که به دلیل چرای بیش از حد دام تبدیل به بیابان شده از جمله کانون های داخلی گرد و غبار در کشور است.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح و بازنگری در سیاست های کلان کشور به ویژه در حوزه هایی همچون کشاورزی و دامداری، تصریح کرد: روش های سنتی پاسخگوی شرایط کنونی نیست و ضرورت نگاه علمی و دانش بنیان و تغیر سیاست ها کلان و برنامه ریزی های منطبق با شرایط کنونی بسیار جدی است.

معاون رئیس جمهور تغییر الگوی کشت و آبیاری را از جمله راهکارهای ضروری در بحث سازگاری دانست و از پیشنهاد ستاری مبنی بر گسترش کشت گیاهان دارویی استقبال کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: برنامه های مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور به ویژه در استان هایی که تحت تاثیر بیشتر این پدیده قرار دارند همچون خوزستان، سیستان و بلوچستان و ایلام با جدیت در حال پیگیری و انجام است.

ابتکار تقویت نگاه و اقدام فرابخشی را از مهم ترین دلایل فعالیت ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار دانست و افزود: این موضوع بیانگر عزم و اراده ملی و دولت برای رفع پدیده گرد و غبار و مشکلات ناشی از آن است.

وی گفت: گرد و غبار، منابع طبیعی، کشاورزی، سلامت و بهداشت مردم و بسیاری از حوزه های دیگر را تحت تاثیر قرار داده است و از این رو ضرورت دارد کلیه دستگاه ها هماهنگ با هم در جهت مقابله با این پدیده و آثار سوء آن فعالیت کنند.

سورنا ستاری معاون علم و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به نقش دستگاه متبوع خود در این موضوع، گفت: نقش معاونت علمی و فناوری بحث فناوری های نوین است زیرا با فناوری ها و روش های قدیمی نمی توان با پدیده گرد و غبار مقابله کرد.

ستاری افزود: روش ها و فناوری های سنتی اگرچه دارای مزایا و کارایی هایی باشند اما به جهت گسترش ابعاد پدیده، در شرایط کنونی از کارایی لازم برخوردار نیستند.

معاون علم و فناوری رئیس جمهور با اعلام آمادگی سازمان متبوع خود برای همکاری در بعد علمی و فناوری، اظهار کرد: این همکاری ها هم اکنون نیز وجود دارد ولی برای افزایش کمیت و کیفیت آن نیاز به شرح دقیق خواست ها و مسائل موجود است.

رئیس بنیاد ملی نخبگان افزود: هم اکنون برای رسیدن به بهترین روش برای مقابله با کانون های داخلی گرد و غبار با همکاری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در مناطقی به صورت پایلوت، انواع مختلف مالچ و کاشت گیاهان مختلف مورد آزمایش قرار گرفته است.

وی ادامه داد: اگرچه دنیا پیشرفت بسیار زیادی در حوزه مالچ پاشی داشته است اما شرایط اقلیمی ایران بسیار متفاوت است و از این رو نیاز به دقت نظر بیشتری دارد.

ستاری به فعالیت شرکت های دانش بنیان زیرمجموعه معاونت خود نیز اشاره ای داشت و افزود: تولید ماسک با قدرت فیلتر ذرات زیر ۲.۵ میکرون یکی از این فعالیت هاست.

معاون علم و فناوری رئیس جمهور از پهپادها به عنوان یکی از ابزار مهم برای شناسایی کانون های گرد و غبار نام برد و گفت: با توجه به شروع فصل بارش، امکان بهره گیری از پهپادها برای شناسایی ایجاد شده است.

رئیس بنیاد ملی نخبگان حوزه هواشناسی و هشدار سریع را از دیگر حوزه های مشترک همکاری در برنامه های مقابله ای با پدیده گرد و غبار دانست و گفت: فرصتی برای از دست دادن وجود ندارد و باید به صورت عملیاتی اقدام کرد.

ستاری از گیاهان دارویی به دلیل سودآوری بالا و مصرف کم تر آب به عنوان یکی از راه های حفظ کشاورزی همزمان با اصلاح الگوی کشت و آبیاری نام برد و برای همکاری در این زمینه نیز اعلام آمادگی کرد.

سعید متصدی معاون سازمان حفاظت محیط زیست نیز با تاکید بر ضرورت استفاده از توان و ظرفیت تمام دستگاه ها برای مقابله با پیدده گرد و غبار، گفت: حل و فصل معضل گرد و غبار به تنهایی از عهده هیچ ارگان و سازمانی بر نمی آید و از این رو فعالیت فرابخشی و به دور از موازی کاری برای مقابله با این پدیده ضروری است.

ضیاء الدین شعاعی مدیر ملی مقابله با پدیده گرد و غبار نیز در ابتدای جلسه گزارشی از روند فعالیت ها و نحوه تدوین آئین نامه اجرائی مقابله با پدیده گرد و غبار ارائه داد و گفت: در هر جلسه از کارگروه یکی از استان های درگیر با پدیده گرد و غبار به شرح اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در استان برای مقابله با این پدیده می پردازند.

احمدرضا لاهیجان زاده مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خوزستان نیز به عنوان یکی از مهم ترین استان های درگیر با پدیده گرد و غبار، گزارشی از وضعیت کنونی استان و فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته برای مقابله با این پدیده ارائه داد.

براساس گزارش سایت سازمان حفاظت محیط زیست، اعضاء حاضر در جلسه ضمن ارائه دیدگاه ها و پیشنهادات خود در خصوص آئین نامه اجرائی مقابله با پدیده گرد و غبار، به کلیات این آئین نامه رای مثبت دادند.