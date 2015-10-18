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۲۶ مهر ۱۳۹۴، ۱۶:۱۶

مسئولان سینمایی ایران و ایتالیا برای تولید مشترک مذاکره کردند

مسئولان سینمایی ایران و ایتالیا برای تولید مشترک مذاکره کردند

جلسه مشترک مسئولان سینمایی ایران با مدیران وزارت فرهنگ و هنر ایتالیا با موضوع تولید مشترک، آموزش، تجهیزات و پخش در شهر رم پایتخت ایتالیا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه مشترک مسئولان سینمایی ایران با مدیران وزارت فرهنگ و هنر ایتالیا با حضور برخی تهیه کنندگان و پخش کنندگان این دو کشور صبح امروز یکشنبه ۲۶ مهرماه در شهر رم پایتخت ایتالیا برگزار شد.

در این جلسه که حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی، علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی و سید روح الله حسینی مدیر اجرائی مدرسه ملی سینما به عنوان مسئولان سینمایی ایرانی حضور داشتند، درباره همکاری های سینمایی دو کشور ایران و ایتالیا صحبت شد.

در این جلسه درباره دور جدید همکاری های سینمایی دو کشور ایران و ایتالیا در زمینه های آموزشی، تجهیزات، پخش و تولید مشترک صحبت شد.

همچنین این مذاکرات طی روزهای آینده ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 2943880

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