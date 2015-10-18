مقاومت اساتید و دانشجویان علوم سیاسی با تحول تجددستیزانه

به گزارش خبرنگار مهر، صادق حقیقت بعدازظهر امروز در نشست بررسی طرح تحول علوم سیاسی در ایران که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: رشته علوم سیاسی شاید دهه ۱۹۷۰ به عنوان رشته علمی شناخته شد و تا قبل از سال ۱۹۹۰ علوم سیاسی علم مستقلی نبود از این سال به بعد نیز که به یک رشته علمی تبدیل شد.

وی ادامه داد: من خود اصل تحول را قبول دارم اما آنچه که اجرا می شود را قبول ندارم. ما نیاز به تحول داریم چون علوم سیاسی از جای دیگر و بر اساس مفاهیم بنیادی دیگری تهیه شده و حال که وارد ایران شده باید بومی و اسلامی شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید در رابطه با طرح تحول علوم سیاسی به ۸ نکته اشاره کرد و گفت: به عنوان نکته اول ما نیاز به تحول علوم انسانی به صورت عام و علوم سیاسی به صورت خاص داریم. ما موافقیم که سرفصل های علوم سیاسی عوض شود چون این سرفصل ها مشکلات جدی دارند علاوه بر سرفصل ها، رشته علوم سیاسی نیز باید متحول شود.

وی در ادامه به گفتمان های مختلفی در رابطه با علوم سیاسی اشاره کرد و گفت: گفتمانی که قابلیت دفاع در این زمان را دارد و می تواند روح حاکم بر طرح تحول علوم سیاسی باشد گفتمان نواندیشی دینی است که با آیت الله مطهری تجلی یافت و ریشه آن به مرحوم نائینی می رسد.

باید برخورد واقع بینانه ای با تجدد صورت گیرد

حقیقت ادامه داد: روح حاکم بر طرح تحول علوم سیاسی اگر تجدد ستیزانه باشد جواب نمی دهد از طرف اساتید و دانشجویان با مقاومت روبرو می شود و اگر متجددانه و غربگرا نیز باشد دوباره جواب نمی دهد. پس یک راه بینابینی وجود دارد و آن این است که برخورد واقع گرایانه با تجدد صورت گیرد.

فضای حاکم بر تحول علوم سیاسی مردم سالار باشد

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید تصریح کرد: فضای حاکم بر طرح تحول علوم سیاسی باید فضای مردم سالار باشد و هر کسی صحبت خود را بدون هراس بگوید و برخورد انحصارگرایانه وجود نداشته باشد.

حقیقت گفت: نباید تصور شود که عده ای مخالف هستند پس موضوع را با آنها مطرح نکنیم و عده ای موافق هستند پس موضوع را با آنها مطرح کنیم. نباید خودی و غیر خودی درست کنیم.

تناسب با نیازهای جامعه

وی افزود: یک اصل دیگر که بر طرح تحول باید حاکم باشد این است بین رشد علوم سیاسی و نیازهای جامعه تناسب وجود داشته باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید ادامه داد: ما در جامعه خود چه نیازی به این رشته داریم. اکثر پست های سیاسی توسط افرادی پر شده است که تخصص آنها این رشته نیست. اگر ما به این رشته نیاز داریم چه تعداد باید دانشجو در مقاطع دکتری و ارشد جذب کنیم.

وی خاطرنشان کرد: روح حاکم بر طرح علوم سیاسی باید کاربردی و نباید انتزاعی باشد.

وی همچنین یادآور شد: روح حاکم بر طرح تحول باید در دین مبین اسلام، فقه و فقه سیاسی جایگاه خود را پیدا کند. نباید انتظار حداکثری از فقه داشت و فکر کرد که فقه به همه چیز پاسخ داده است. بخش بزرگی از علوم سیاسی در حوزه فقه سیاسی نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید در پایان تاکید کرد: طرح تحول نیاز به تحول دارد.

بر اساس این گزارش، نشست بررسی طرح تحول علوم سیاسی در ایران قرار بود بعدازظهر امروز با حضور دکتر منوچهر محمدی رئیس پیشین کارگروه تحول و ارتقاء علوم سیاسی، دکتر احمد نقیب زاده عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دکتر محمد باقر خرمشاد رئیس کارگروه تحول و ارتقای علوم سیاسی و دکتر صادق حقیقت عضو هیئت علمی دانشگاه مفید برگزار شود که تنها دکتر صادق حقیقت در نشست حاضر شده و به بررسی طرح تحول علوم سیاسی در ایران پرداخت و به سئوالات حاضرین در جلسه پاسخ گفت.