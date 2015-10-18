تجمع بزرگ عاشورائیان در میدان سربازان گمنام زاهدان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان، حجت الاسلام عیسی بزمانی در این بازه اظهار داشت: تجمع بزرگ عاشورائیان منطقه زیباشهر زاهدان برای نخستین بار همزمان با شب ششم محرم مصادف با دوشنبه ۲۷ مهر پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در میدان سربازان گمنام با مشارکت محوری هیئات مذهبی و مساجد منطقه زیباشهر و جام جم برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: بر اساس هماهنگی انجام شده با مدیریت صدا و سیما استان سیستان و بلوچستان و برخی رسانه های ارتباط جمعی از جمله خبرگزاریها، این آیین معنوی به صورت زنده از شبکه استانی هامون و دیگر شبکه های سیما پخش و پوشش خبری لازم انجام خواهد شد.

حجت الاسلام بزمانی از شناسایی و ساماندهی ۴۳۶ مداح مرد و ۲۵۱ مداح زن و ۷۷۶ هیئت مذهبی در این استان خبر داد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان بیان کرد: ۹۲۰ مبلغ و مبلغه به منظور بسط و گسترش فرهنگ حسینی در جامعه به شهرها و روستاهای استان اعزام شدند که ۴۲۰ نفر از این مبلغان را نیروهای بومی و حدود ۵۰۰ مبلغ دیگر را غیر بومی تشکیل می دهند که در طول ایام محرم نقش آفرینی خواهند کرد.

وی بر همکاری مسئولان هیات های مذهبی با نیروی انتظامی تاکید کرد و گفت: سیستان و بلوچستان از نظر امنیتی بسیار حساس است لذا باید هیئات مذهبی با نیروی انتظامی همکاری بیشتری داشته باشیم.

حجت الاسلام بزمانی با بیان اینکه تجمعات عاشورایی در چند نقطه استان برگزار می شود، افزود: علاوه بر تجمع عزاداران حسینی در میدان سربازان گمنام زیبا شهر زاهدان در شب ششم محرم همچنین تجمع عزاداران در روزهای هفتم و هشتم محرم در مسجد الزهرا(س) آزادگان و دسته روی هیات های مذهبی در ۹ محرم از سمت خیابان امیرالمومنین علیه السلام به طرف مصلی قدس و روز دهم محرم دسته روی تمامی هیات های مذهبی به سمت گلزار شهدای زاهدان انجام خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با اذعان به اینکه بیش از ۷۷۶ هیات مذهبی در استان فعالیت دارند، یاد آور شد: کسانی که قصد برپایی ایستگاه های صلواتی را دارند باید از فرمانداری ها مجوز دریافت کنند.