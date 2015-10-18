  1. استانها
  2. قم
۲۶ مهر ۱۳۹۴، ۱۵:۵۷

در جلسه شورای اداری؛

۱۹ پروژه عمرانی مصوب سفر رهبری به قم افتتاح می‌شود

۱۹ پروژه عمرانی مصوب سفر رهبری به قم افتتاح می‌شود

قم - مدیرکل روابط عمومی استانداری قم از افتتاح ۱۹ پروژه عمرانی مصوب سفر مقام معظم رهبری به قم در جلسه شورای اداری استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری قم، سید رضا طباطبایی با گرامیداشت پنجمین سالگرد سفر تاریخی رهبر معظم انقلاب به استان قم اظهار کرد: به همین مناسبت مراسم افتتاح رسمی ۱۹ پروژه عمرانی مصوب این سفر پر خیر و برکت در جلسه ۲۷ مهرماه شورای اداری استان با حضور استاندار قم و مسؤلان استان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این تعداد پروژه‌ها در ۶ ماهه نخست امسال تکمیل و آماده بهره برداری شده‌اند، تصریح کرد: برای اجرا و آماده سازی این پروژه‌ها، بیش از ۶۷۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

مدیرکل روابط عمومی استانداری قم به عناوین این پروژه‌ها اشاره کرد و افزود: پروژه ۲۵۰ واحدی مسکن محرومین، ۱۱ پروژه آموزشی، فرهنگی، بهسازی راه روستایی، آبرسانی به سلفچگان، ساماندهی، بهسازی و روشنایی معابر پردیسان و تکمیل ساختمان مونیتورینگ و مدیریت بحران فرماندهی نیروی انتظامی استان قم، مهم‌ترین پروژه‌های افتتاحی در سالروز سفر مقام معظم رهبری می‌باشند.

کد مطلب 2943903

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها