به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری قم، سید رضا طباطبایی با گرامیداشت پنجمین سالگرد سفر تاریخی رهبر معظم انقلاب به استان قم اظهار کرد: به همین مناسبت مراسم افتتاح رسمی ۱۹ پروژه عمرانی مصوب این سفر پر خیر و برکت در جلسه ۲۷ مهرماه شورای اداری استان با حضور استاندار قم و مسؤلان استان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این تعداد پروژه‌ها در ۶ ماهه نخست امسال تکمیل و آماده بهره برداری شده‌اند، تصریح کرد: برای اجرا و آماده سازی این پروژه‌ها، بیش از ۶۷۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

مدیرکل روابط عمومی استانداری قم به عناوین این پروژه‌ها اشاره کرد و افزود: پروژه ۲۵۰ واحدی مسکن محرومین، ۱۱ پروژه آموزشی، فرهنگی، بهسازی راه روستایی، آبرسانی به سلفچگان، ساماندهی، بهسازی و روشنایی معابر پردیسان و تکمیل ساختمان مونیتورینگ و مدیریت بحران فرماندهی نیروی انتظامی استان قم، مهم‌ترین پروژه‌های افتتاحی در سالروز سفر مقام معظم رهبری می‌باشند.