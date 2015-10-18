نابودی تروریسم نیازمند ائتلاف بزرگ آسیایی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، سرتیپ دوم پاسدار نصرالله کلانتری که در ششمین همایش امنیتی سالانه «شیانگ شانگ» در شهر پکن پایتخت چین سخن می گفت، خاطرنشان کرد: متاسفانه تروریسم توانسته چالش های زیادی در عرصه بین المللی ایجاد کند و تمام تلاش مروجان آن هم این است که افراطی گری، خشونت و آشوب و ناامنی را در سرتاسر دنیا بویژه در قاره آسیا گسترش دهند.

وی با بیان اینکه متاسفانه از تروریسم حمایت مالی و تسلیحاتی به عمل می آید و مرزها به روی آنها گشوده می شود، تنها راه مقابله جدی با آن و ایجاد صلح و ثبات منطقه ای را تشکیل یک «ائتلاف بزرگ آسیایی» دانست.

کلانتری با اشاره به گسترش تروریسم در منطقه خاورمیانه آن را تلاقی دو عامل «بسترهای موجود» و «دخالت های خارجی» دانست گفت: در چنین شرایطی آمریکا و هم پیمانان آن در منطقه و جهان که خود به طور آشکار و پنهان زمینه رشد و گسترش تروریسم را فراهم می آورند، حق ندارند ادعای مبارزه با آن سر دهند.

معاون بین الملل وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران ادامه داد: آمریکایی ها و هم پیمانان آنان به اذعان خود نه تنها به دنبال نابودی تروریسم نیستند بلکه جنگ به اصطلاح تروریستی آنان در سوریه و عراق توسط آمریکا و متحدانشان نشان داد که حرکاتشان صرفا نمایشی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به شکل گیری تروریسم در غرب آسیا و ایجاد بسترهای لازم از سوی برخی دولت های منطقه اشاره کرد و یادآور شد: متاسفانه بعضی دولت ها با ایجاد چنین شرایطی که نتیجه آن توسعه افراطی گری است، سعی دارند از آن بهره برداری سیاسی کرده و به اهداف خاص خود برسند.

کلانتری همچنین گسترش حملات رژیم صهیونیستی به مردم مظلوم فلسطین را مورد توجه قرار داد و یادآور شد: متاسفانه بی توجهی جامعه بین المللی از یک سو و بحران های منطقه ای از سوی دیگر موجب شده است که سیاست های خشونت آمیز و توسعه طلبانه رژیم اسرائیل علیه مردم فلسطین ادامه یابد و ابعاد فاجعه انسانی آن نیز هر روز گسترده تر شود.

وی تصریح کرد، در یمن نیز شاهد آن هستیم که اراده عمومی مردم این کشور برای ایجاد و ساخت دولتی مردمی و فراگیر، منجر به دخالت نظامی برخی از کشورهای همسایه آن با هدف به قدرت رساندن گروه و جریان سیاسی خاص صورت می گیرد.

نماینده کشورمان در ششمین همایش امنیتی سالانه (( شیانگ شانگ)) پکن همچنین اظهار داشت، شرایط پیش آمده از سوی تروریست ها در سوریه حتی سبب شده تا مردم و نیروهای نظامی این کشور مجبور به دفاع از خود و مبارزه با آن شوند.

وی تاکید کرد که سیاست جمهوری اسلامی ایران در خصوص بحران های جاری منطقه بویژه سوریه استفاده از راه حل های سیاسی و تقویت همکاریهای دیپلماتیک است و تهران همواره بر این موضوع تاکید داشته است.

گفتنی است، سرتیپ دوم پاسدار نصرالله کلانتری معاون بین الملل وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در طول مدت برگزاری این نشست که امروز به کار خود پایان داد، دیدارهایی را با برخی همتایان و مقامات دفاعی کشورهای شرکت کننده از جمله آناتونی آنتونوف معاون وزیر دفاع روسیه و معصوم استاناکزی سرپرست وزارت دفاع افغانستان انجام داد.