به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، ارتش روسیه همچنان به عملیات نظامی خود علیه تکفیریها در سوریه ادامه می دهد.

بر اساس این گزارش، در جریان یکی از آخرین عملیات های جنگنده های روسی در سوریه، چهار مرکز فرماندهی تروریست های تکفیری بمباران شد.

رسانه های عربی اعلام کردند که شش انبار نگهداری اسلحه تروریست های تکفیری نیز هدف حملات هوایی گسترده روس‌ها قرار گرفت.

این در حالی است که بیش از ۳۰ مرکز آموزش های نظامی وابسته به تکفیریها هدف سنگین ترین حملات جنگنده های ارتش روسیه قرار گرفتند.

در همین ارتباط، وزارت دفاع روسیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که جنگنده های ارتش این کشور طی ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۵۰ مرکز وابسته به تروریست های تکفیری در سراسر سوریه را هدف حملات هوایی گسترده قرار داده اند.

به گزارش مهر، روسیه از چهارشنبه مصادف ۳۰ سپتامبر سال جاری، اعلام کرد که در راستای قوانین بین المللی و بنا به درخواست دولت مشروع سوریه حملات هوایی خود به تروریست های تکفیری داعش در این کشور را آغاز می کند.

گفتنی است، مقامات روسیه با استناد به قطعنامه تعریف تجاوز مصوب سال ۱۹۷۴ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل، اعلام کرده بودند که حملات هوایی آن ها به تروریست ها در سوریه بنا به درخواست دولت قانونی این کشور بوده و لذا موضوع حمایت ها از سوریه در راستای مبارزه با گروه تروریستی داعش در این کشور بر اساس منشور ملل متحد و در چارچوب قوانین بین المللی محسوب می شود.