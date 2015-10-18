به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، نیروهای رژیم آل سعود با وجود هشدارهای جهانی نسبت به استفاده از تسلیحات بین المللی ممنوعه در یمن، بار دیگر به وسیله بمب های خوشه مردم بی دفاع این کشور را هدف قرار دادند.

بر اساس این گزارش، جنگنده های رژیم سعودی در جریان بمباران روستای «مران» واقع در استان صعده، بوسیله بمب های خوشه ای غیرنظامیان را هدف قرار دادند.

از سوی دیگر، حملات هوایی جنگنده های سعودی به منطقه «رازح» واقع در استان صعده تشدید شده و بسیاری از مناطق واقع در این استان توسط این جنگنده ها بمباران می شوند.

این تحولات در حالی است که ارتش و نیروهای یمن در پاسخ به تجاوز وحشیانه آل سعود همچنان به حملات خود به مواضع سعودیها در جیزان ادامه می دهند.

پیشتر نیز، دیده‌بان حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی اعلام کرده بود که نظامیان آل سعود از بمب خوشه ای و تسلیحات ممنوعه بین المللی در یمن استفاده کرده اند.

بر اساس گزارش این نهاد، نظامیان سعودی در روز ۲۷ آوریل در روستای «العمر» استان صعده از این تسلیحات علیه غیرنظامیان استفاده کردند.

استفاده سعودیها از بمب های خوشه ای علیه مردم بی دفاع یمن واکنش های گسترده نهادهای حقوق بشری در سراسر جهان را به دنبال داشته است.